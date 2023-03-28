ET民調／藍空戰高手戰艱困選區？　徐巧芯單挑吳思瑤結果曝光

▲市議員徐巧芯、前市議員羅智強今日上午一同於永春里替里民出遊送車。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

《ETtoday民調雲》今（28）日公布立委選舉最新民調，針對藍營空戰高手跨區挑戰艱困選區進行調查，發現北市議員徐巧芯在毫無經營情況下，以35.1%支持度小輸現任綠委吳思瑤的39.6%，雙方差距僅4.5個百分點；而前南市議員謝龍介若空降到北市藍營艱困的大同、士林選區，則以39.9%險勝綠委何志偉的34.5%，但卻大輸給王世堅；至於羅智強若轉戰桃園第6選區，會以36.3%大勝現任無黨籍立委趙正宇的26.7%。

▲吳思瑤對戰徐巧芯民調。圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大）

根據調查，若目前登記參選北市第7選區的徐巧芯，一旦跨區挑戰台北市立委第一選區（北投區、士林區天母里13個里），便對上現任綠委吳思瑤，徐獲得35.1%支持度，吳則為39.6%，兩人差距4.5個百分點，徐巧芯小敗。

另外也是戰將的謝龍介若跨區挑戰台北市立委第二選區（大同區、士林區仁勇里等38里），對上現任綠委何志偉，謝獲得39.9%支持度，何獲得34.5%，兩人差距5.4個百分點，謝龍介小勝。

▲台南市前議員謝龍介對上現任綠委何志偉民調。圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大）

由於該區尚有台北市議員王世堅參加初選，若謝龍介對上王世堅，則謝只獲得29.4%支持度，王則拿下42.1%的支持度，兩人差距高達12.7個百分點，王世堅大勝謝龍介。

▲若謝龍介對上王世堅，則謝獲得29.4%支持度，王獲得42.1%。圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大）

調查亦指出，若前台北市議員羅智強跨區挑戰桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區龍安里等12里），對上現任無黨籍立委趙正宇，羅獲得36.3%支持度，趙獲得26.7%，兩人差距9.6個百分點，羅智強顯著勝出。

▲羅智強得36.3%支持度，趙正宇僅拿下26.7%，兩人差距9.6個百分點，羅智強顯著勝出。圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大）

本次民調於2023年3月25日至2023年3月27日，以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為1,068份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。