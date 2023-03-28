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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「堅偉」對決高嘉瑜幫誰？　本人親回：各自努力讓選民決定

▲▼高嘉瑜接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲高嘉瑜。（圖／記者呂晏慈攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王世堅日前領表登記參選民進黨內台北市第二選區（士林大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。對此，九合一大選中，與王世堅、何志偉共同被點名為民進黨戰犯組合「堅偉瑜」的立委高嘉瑜，28日被問及「會支持何志偉還是王世堅？」她回應，與兩位都有不同緣分，讓他們各自努力，民眾會自己決定。

高嘉瑜今日在廣播節目《POP撞新聞》中，被主持人黃暐瀚問及「你跟何志偉與王世堅這兩人誰比較熟？」高嘉瑜回應，其實跟兩位都有不同緣分，何志偉是她擔任議員時同個質詢組的組員，王世堅對她而言則是好朋友，曾在她選立委時拉小提琴站台，上節目遇到也都會照相。

黃暐瀚接著問，「那他們兩個現在競爭，你是都幫忙還是都不幫？」高嘉瑜回應「他們兩個都不會找我幫忙，所以我也還好，讓他們各自努力，畢竟民眾會自己做決定。」黃暐瀚追問，「那你本來就知道王世堅會去挑戰何志偉嗎？」她強調，「我真的不知道，太突然了，也可能是因為我在國外的關係。」

至於王世堅挑戰何志偉是否是想反副總統賴清德？高嘉瑜直言，「我不覺得！堅哥是很挺賴清德的，他之前還為賴清德吃香蕉皮。他之所以挑戰何志偉，是他對選民的承諾，他認為那區有經營過，現在要為民眾再次努力。」

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