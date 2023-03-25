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全聯「高麗菜25元」倒數2天！網買1顆=3顆賺到　內行人曝挑菜撇步

▲▼網友分享全聯高麗菜25元。（圖／我愛全聯-好物老實説）

▲網友分享「全聯高麗菜25元」購買經驗。（圖／我愛全聯-好物老實説）

記者林育綾／台北報導

由於先前中南部天氣穩定，高麗菜供應充足，全聯與大潤發祭出「高麗菜一顆25元」限時特賣，活動只到這周末！臉書社團「我愛全聯-好物老實説」不斷有網友貼文分享好康，有人分享自己買1顆相當於3顆重量，也掀起留言討論如何挑菜、高麗菜食譜，不少網友用來包高麗菜豬肉水餃，還有人製作泡菜，直呼「真的很方便又划算」。

全聯此波祭出「高麗菜每顆25元」，平均每顆約1公斤，特賣只到3/26，也就是加上今天只剩2天，許多門市搶購熱烈，搶到剩下零星幾顆，店員又陸續補貨。

▲▼全聯高麗菜25元被搶購。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「高麗菜25元」被搶購。（圖／記者林育綾攝）

網友也紛紛在「我愛全聯-好物老實説」分享經驗，有人提到，雖然標示每顆約1公斤，但他挑到一顆，回家一秤重達3公斤，物超所值，還笑說「抓到了，嚴厲譴責全聯標示不實！拿起來有夠重，還以為是我早餐沒吃飽」。其他網友也笑回「這種標示不實，快用新台幣下架它」、「賺到了！」、「買了5斤、4斤、3斤的 分送給親友」、「我今天也有買一顆，才25元好便宜啊！而且還蠻新鮮的～晚上立刻炒，好吃。」

▲▼網友分享全聯高麗菜25元。（圖／我愛全聯-好物老實説）

▲網友分享買到一顆3公斤的高麗菜，相當划算。（圖／我愛全聯-好物老實説）

不過也意外釣出有網友回應如何挑選「輕的比較好吃」、「相同大小的高麗菜， 必須選擇重量較輕的， 過於扎實的高麗菜， 吃起來口感不夠清脆可口」、「不一定輕的就好吃，要看品種喔！⋯高山會選擇比較輕但是不會太空，這樣也不會太好吃，要鬆中帶點微重又不會太重，初秋就不一定了，重的也有好吃的。」、「炒菜，要吃清脆，選輕；吃鍋，選重的，沒差，都清甜爽口」。

▲▼網友分享全聯高麗菜25元。（圖／我愛全聯-好物老實説）

▲意外引發討論各種高麗菜料理。（圖／我愛全聯-好物老實説）

網友也分享各種高麗菜料理，除了包成高麗菜豬肉水餃，也有人做成泡菜，還有人做成高麗菜捲；也有人提供可下載料理相關APP，如愛料理，搜尋關鍵字就有很多高麗菜食譜。

除了全聯，家樂福即日起至3/30在全台量販、超市、線上購物、家速配等，推出單筆購買「履歷系列鳳梨」就送「高麗菜」1顆，首波多達7萬2千顆，送完為止，履歷鳳梨更佛心價一律59元。

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