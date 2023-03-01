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許厝港自行車景觀大橋4月通車　串連草漯沙丘地質公園

▲許厝港自行車景觀大橋4月通車

▲許厝港自行車景觀大橋4月通車。（示意圖／擷取自徐其萬臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府海岸管理工程處處長江育德1日於市政會議，提出「許厝港自行車景觀大橋新建工程及周遭相關延伸工程」專題報告。市長張善政表示，許厝港自行車景觀大橋即將於今（112）年4月通車，將串連許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，成為許厝港濕地的亮點地標。

▲許厝港自行車景觀大橋4月通車

張善政指出，海岸生態是非常好的觀光資源，桃園海岸線上各個景點如珍珠般散落分布，未來市府除了擦亮一顆顆珍珠，盡量發揮各景點的特色，也將規劃接駁交通連結各景點，讓市民及外縣市的朋友們能更方便抵達這些海岸景點，體驗桃園海岸觀光的魅力。

海岸管理工程處處長江育德表示，許厝港濕地總面積961公頃，於104年2月由內政部劃定為國家級重要濕地，並由國際鳥盟評定為重要野鳥棲地（IBA, Important Bird Area），市府透過清除淤沙、回填魚塭等方式，成功復育新增22公頃濕地，獲得內政部營建署評鑑全國12濕地經營管理「特優」獎項。

▲許厝港自行車景觀大橋4月通車

江處長說明，為提供遊客優質的休憩環境，市府規劃許厝港濕地整體營造計畫，陸續完成「小燕鷗天幕環教廣場」、「大園濱海自行車道設施優化」、「白沙屯觀景步道」及「潮音海觀景步道」，目前「許厝港自行車景觀大橋新建工程」已完工進入驗收階段，預計今（112）年4月通車，未來遊客不必繞遠路經由台61線側車道到達對岸，不僅降低行車風險，亦提升遊憩品質。

江處長也說明，後續市府將於台61快速道路橋下興建「許厝港低碳轉運中心」，解決假日停車位不足的問題；自行車景觀大橋南岸將設置「許厝港人文歷史廣場」，紀錄許厝港開墾先民許鳳、郭光的史事，同時也是濱海自行車道的休憩節點。此外，也規劃設置「許厝港濕地公園及生態廊道」，透過景觀設計手法創造低量、低干擾的限制性使用行為，在不影響鳥類活動的情況，導入深度探索、教育課程、親身觀察等活動。

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