春屬木「主肝經」　中醫博士鄭阿乾傳授5招保健秘訣

▲▼資深中醫師鄭阿乾致力推廣漢方食補生活化。（圖／鄭阿乾提供）

台北訊

春天是萬物復甦、展現生命活力的季節。站在中醫保健的角度，春屬木，主肝經，尤其現在正值春分節氣，春季養生之道首要在養肝；肝血若調暢，氣機就能調和，便能促使身心健康。知名資深中醫師鄭阿乾提醒，春季同樣是微生物及病毒滋生的季節，加上新冠病毒尚未結束，民眾仍要注意起居作息，並從餐食適度加入中藥材及飲用漢方茶來調養身體，並要加強運動，以提高抵抗力。

執業逾50年的資深中醫師、也是中醫博士的鄭阿乾說，想從日常生活中達到養生保健的目標，在春季此刻，究竟該怎麼做呢？他從多年經驗分享5大祕訣：

一、曬太陽：春陽暖而不熱，多曬太陽有助心情愉快，增加活力。

二、顧脾胃：養肝先理脾，注意飲食節制，避免過多甜食、油膩及刺激性食物。

三、多運動：讓血管暢通充盈，調暢心情；拉筋伸展、慢跑都是很好的選擇。

四、好心情：保持愉悅心情，能帶來良好的睡眠品質。

五、重衛生：疫情提醒我們需注重環境衛生，並且少菸酒保持良好生活習慣。

鄭阿乾中醫師建議，「至於平日飲食，除了多攝取當季蔬果，蓮藕、高麗菜、地瓜葉，以及蘋果、香蕉、芭樂等，還可添加適量中藥材，常見如黃耆、菊花、枸杞、熟地、茯苓、甘草、紅棗、刺五加、麥門冬、桑葉與魚腥草等，不論是入菜或是搭配沖泡茶飲，都是良好的調理方式。」

鄭阿乾中醫師表示，現在有些漢方茶系，例如「補氣茶」之類的也可試試，此外「大家平時可多按摩經絡穴道，例如足三里、陽陵泉、風池穴、太沖、睛明、陽白等穴位，對於保健身體也能帶來意想不到的好處。」