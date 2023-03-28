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社會 社會焦點 保障人權

獨／殺狒獵人背景曝！移除埃及聖䴉專家　團隊一日獵殺20隻

▲新竹縣林管處與獵人出任務，移除埃及聖䴉 。（圖／記者陳詩璧攝）

▲新竹縣林管處人員與獵人的團隊一起出任務，移除埃及聖䴉 。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／整理報導

昨（27日）一槍擊中東非狒狒的林姓獵人，今（28日）還原當時的過程，並提出三點聲明，表示「參與圍捕行動桃園市府農業局完全知情」。《東森新媒體ETtoday》曾於2021年採訪過林姓獵人，當時他們團隊與新竹縣林管處一同執行「移除埃及聖䴉」任務，採訪時，他所擊發的子彈，皆由林管處人員提供，林管處人員也會收集擊發後的彈殼做記錄，一整天大約移除20隻。

▲林姓獵人在移除埃及聖䴉時，使用的子彈皆要做記錄。（圖／記者陳詩璧攝）

▲林姓獵人在移除埃及聖䴉時，使用的子彈皆要做記錄。（圖／記者陳詩璧攝）

林姓獵人近年大多在北部沿海地區移除埃及聖䴉，曾到台北社子島出海口、桃園和新竹沿海，隨著埃及聖䴉移動的動線前往移除，主要搭配新竹縣林務處，2021年採訪時，是在社子島執行任務，租下2艘小艇，在河道上移動，一但發現聖䴉，得放慢速度前進，因獵人使用的是霰彈槍，有效彈導距離大約70公尺，只要超過距離，他們就不會開槍，而且在開槍時，都會跟林務處的隨行人員確認，才會執行。

當時，新竹縣林務處的隨行人員皆會在每個擊中埃及聖䴉的點停留，使用定位系統記錄移除資料，並且記錄子彈的使用狀況，還要撈使用過的彈殼，要將所有的移除資料記好，採訪當天，2艘小艇上各有3名成員在作業，包括了1名新竹縣林務處隨行人員、1位獵人和負責開船的船員，作業時間從上午10點到下午5點，中間休息1小時，共移除20隻埃及聖䴉。

隨行採訪的記者觀察當時的狀況，每一次的子彈擊發都是關鍵，獵人要靠經驗執行，也會看看周圍狀況，若是臨近自行車道就不能開槍，避開所有有人的地區，只是埃及聖䴉也變聰明，只要聽到小艇引擎聲靠近，就會飛走，這也增加獵人移除的困難度。

▲▼林姓獵人大多配合新竹縣林務局一起移除外來種埃及聖䴉。（圖／記者陳詩璧攝）

▲林姓獵人團隊和新竹縣林務局人員，近年會在北部沿海，不定期、不定點執行移除埃及聖䴉。（圖／記者陳詩璧攝）

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