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高高的人是誰！　獵人：開槍後「他」叫我們全部閉嘴

記者邱晟軒／綜合報導

東非狒狒歷經16天圍捕，昨（27）日下午終於捕獲，不過在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸傷重不治，事後林姓獵人坦承受委託才開槍，事發後，現場有農業局「高高的人」甚至下令「全部閉嘴」清場。針對獵人的最新說法，不少網友提出諸多疑點。

獵人今天發千字聲明還原狒狒之死真相，他強調現場是有六福村的獸醫，表示麻醉針已用罄，當時狒狒又突然吼叫，準備爬上屋頂，情急之下，獸醫慌忙喊「你就開槍啦」，獵人無奈稱「然後我就開了，就這樣結束了。」

▲▼東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

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▲東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

開完槍後，事發現場有更多人走進來，獵人指出，「其中農業局那個高高的人說『全部都閉嘴』，然後他們人員叫我們先走，我們就先走了。後來進來的人並不知道是我開的槍，但叫我開槍的年輕人和那個高高的人都知道。」

獵人聲明全文曝光後，立刻引發網友討論，不少人眼尖揪出疑點，「高高的人，換你打球囉」、「高高的人誰？出來打球啊」、「高高的那個是要拍照給女兒那個嗎？」、「麻醉沒針了就謊話啊！補搶影片都有了」、「坐等高高的人和獸醫發聲明稿」。

另外，也有部分網友直言獵人開槍的理由不合理，「如果路人經過說開槍，也要負責嗎？」、「今天不是狒狒死掉的問題，而是隨便開槍問題才大」、「隨便一個你不知道的人說你就開槍？」、「鬼話連篇！隨便一個人叫你開槍你就開」、「叫你開槍，又沒叫你打死狒狒」、「聽命不知道身分的人叫你開槍就開槍，你不配擁槍」、「翻譯：有人叫我開槍，但我不認識是誰」、「一個不認識的人叫你開槍你就開？」

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

獵人聲明全文：

首先我想還原事情的經過。

我在3月27上午10點多接到新竹縣政府農業處廖先生連繫，表示因為狒狒距離新竹縣境很近，擔心跑到新竹，希望我能協助圍捕。新聞有報導，大家都知道圍捕現場在富岡，因為我們剛好在湖口，距離很近，才兩三公里，就到現場去，這時大約上午11點。

現場有桃園市政府農業局的人員、六福村的獸醫等等，但他們都是穿便服，不知道誰是誰，我有告知對方我是在林務局這邊做外來種移除的人，也有告知對方我們使用的是自製獵槍，一開下去可能就沒辦法了，這我都有說。而且我們的車上面也有貼標示，他們的人還有特別看一下，知道我們是移除外來種的獵人。

我們跟他們一起作業三至四個小時，都有桃園農業局的人在一旁。下午3:20左右，對我下令開槍的是自稱為農業局的人，所以我一直以為是，直到後來到警局做筆錄，才知道他是六福村的獸醫。

27日下午當時，我們把狒狒圍在一個地方，在一個水溝那邊，我有派我自己的人去裡面，但我們沒有開槍，後來是把狒狒趕去新聞拍到的那個民宅那邊，三把麻醉槍都已經射擊出去，我不知道他們是農業局還是哪裡的獸醫，有的又說是來支援的。我的槍上面有槍燈，因為是在陰暗處，我就把槍燈打開看，然後我不確定是不是狒狒，那個後來才知道是六福村的年輕人就拿木頭給我，我就丟一下，然後也沒反應，我就又多照了一下，狒狒突然吼叫，然後牠就一下子跳上屋頂那邊，準備往上爬，要鑽出那個洞，然後我就跟那個人說：「欸！快點！」他跟我說麻醉沒有針了，然後他說：「你就開槍啦！」然後我就開了，就這樣結束了。

然後更多人進來，其中農業局那個高高的人說「全部都閉嘴」，然後他們人員叫我們先走，我們就先走了。後來進來的人並不知道是我開的槍，但叫我開槍的年輕人和那個高高的人都知道。

下午5:39處理完之後，是桃園市政府的一位小姐打電話給我，叫我過去富岡派出所做筆錄。若農業局不知道我們這「另一組人馬」的存在、不清楚我們是誰，又怎麼會有我的電話？

對於狒狒的死亡，我深感遺憾，實在因為收到指令，且當時現場人員眾多，狒狒受到圍捕性情兇猛，我也擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

因此，我也想告訴大家我所知道的真實情況，並聲明以下三點：

1. 我在圍捕現場是與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情。
2. 我並非擅自擊發獵槍，是認為該位獸醫是農業局人員，因此聽命開槍。
3. 現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此我在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾與歉意。

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