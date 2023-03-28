配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

記者張君豪／台北報導

北市婦幼警察隊3月25日宣布破獲位於台北市中山區的某國際娛樂公司，以「低工時、高報酬」「免喝酒、可現領」等誘人標語聘僱未成年少女人坐檯陪酒，警方到場查獲泰籍女子藉觀光、學生簽證接受該公司聘僱到私人招待所坐檯陪酒，逮捕官姓主嫌在內5名公司幹部到案。

▲北市某娛樂公司仲介未成年少女、泰國妹坐檯賣淫，警方搜索逮捕公司幹部5人及涉案成員。（圖說下同／記者張君豪攝）

北市婦幼警察隊表示，日前接獲檢舉有娛樂公司透過臉書等社群媒體張貼「低工時、高報酬」等廣告訊息，引誘被害人從事色情陪酒及性交易；警方指出，在新冠肺炎疫情警戒期間、北市KTV、酒店等營業場所眾多強制性防疫規範，該娛樂公司轉與私人招待所、酒店合作，固定配送女公關配合招待所進行色情陪酒、性交易服務。

婦幼隊在調查本案期間，專案小組查知位於北市中山區南京東路三段某私人招待所吸收東南亞持觀光、學生簽證女子坐檯陪酒，行為明顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令、婦幼警察隊通報移民署台北專勤隊共同偵辦。

婦幼警察隊與北市刑大、中山分局、台北憲兵隊、移民署北市專勤隊共組專案小組，經多日監控蒐證完成後，報請台北地檢署劍股檢察官郭盈君指揮偵辦，並於3月25日深夜出擊，行動出動約50名警力，持搜索票及拘票前往位於中山區民生東路一段經紀公司辦公室、南京東路三段私人招待所執行搜索，拘提該公司官姓幹部等5人到案，現場起獲員工名冊、帳冊、監視器、電腦主機12台、查扣現金新台幣126萬元等贓證物。

北市婦幼隊指出，專案小組訊後依觸犯兒少性剝削條例、入出國管理法移送台北地檢署，警方將持續追查其他共犯及幕後金流。

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