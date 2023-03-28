　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

記者張君豪／台北報導

北市婦幼警察隊3月25日宣布破獲位於台北市中山區的某國際娛樂公司，以「低工時、高報酬」「免喝酒、可現領」等誘人標語聘僱未成年少女人坐檯陪酒，警方到場查獲泰籍女子藉觀光、學生簽證接受該公司聘僱到私人招待所坐檯陪酒，逮捕官姓主嫌在內5名公司幹部到案。

▲北市某娛樂公司仲介未成年少女、泰國妹坐檯賣淫，警方搜索逮捕公司幹部5人及涉案成員。（圖／記者張君豪攝）

▲北市某娛樂公司仲介未成年少女、泰國妹坐檯賣淫，警方搜索逮捕公司幹部5人及涉案成員。（圖說下同／記者張君豪攝）

北市婦幼警察隊表示，日前接獲檢舉有娛樂公司透過臉書等社群媒體張貼「低工時、高報酬」等廣告訊息，引誘被害人從事色情陪酒及性交易；警方指出，在新冠肺炎疫情警戒期間、北市KTV、酒店等營業場所眾多強制性防疫規範，該娛樂公司轉與私人招待所、酒店合作，固定配送女公關配合招待所進行色情陪酒、性交易服務。

▲北市某娛樂公司仲介未成年少女、泰國妹坐檯賣淫，警方搜索逮捕公司幹部5人及涉案成員。（圖／記者張君豪攝）

婦幼隊在調查本案期間，專案小組查知位於北市中山區南京東路三段某私人招待所吸收東南亞持觀光、學生簽證女子坐檯陪酒，行為明顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令、婦幼警察隊通報移民署台北專勤隊共同偵辦。

▲北市某娛樂公司仲介未成年少女、泰國妹坐檯賣淫，警方搜索逮捕公司幹部5人及涉案成員。（圖／記者張君豪攝）

婦幼警察隊與北市刑大、中山分局、台北憲兵隊、移民署北市專勤隊共組專案小組，經多日監控蒐證完成後，報請台北地檢署劍股檢察官郭盈君指揮偵辦，並於3月25日深夜出擊，行動出動約50名警力，持搜索票及拘票前往位於中山區民生東路一段經紀公司辦公室、南京東路三段私人招待所執行搜索，拘提該公司官姓幹部等5人到案，現場起獲員工名冊、帳冊、監視器、電腦主機12台、查扣現金新台幣126萬元等贓證物。

北市婦幼隊指出，專案小組訊後依觸犯兒少性剝削條例、入出國管理法移送台北地檢署，警方將持續追查其他共犯及幕後金流。

【相關新聞】

►獨／PO匕首預告機場隨機殺人　臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

►快訊／北市警大搬風　發布184名警官人事令「名單出爐」

►獨／新冠停課伙食費全繳庫　警專生轟權益遭剝奪！校方回應了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　內行激推2平價服飾
快訊／狒狒面前「拍給女兒看」！擺拍高官請辭獲准
快訊／三立曝封殺內幕！高層淋雨拜訪楊子儀吃閉門羹
明晚變天「雨彈連轟4天」　清明降雨熱區曝
「抓狒擺拍」高官背景曝！　他嘆：英雄變狗熊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男漁港徘徊打110訴苦　警衛星定位找到他...送暖化解心結

「抓狒擺拍」高官背景曝！返鄉孝子獲百大青農　他嘆：英雄變狗熊

獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

竹科上班途中遭輾慘死！騎士疑台積電員工　竟無行車紀錄器拍到

配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

待命變奪命！竹縣府「抓狒報價」列機密　科長拒答：去問獵人

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

男漁港徘徊打110訴苦　警衛星定位找到他...送暖化解心結

「抓狒擺拍」高官背景曝！返鄉孝子獲百大青農　他嘆：英雄變狗熊

獨／出事了阿北同路段又翻車　台中「迷因小路」30噸吊車翻香蕉園

竹科上班途中遭輾慘死！騎士疑台積電員工　竟無行車紀錄器拍到

配送未成年少女、泰國妹陪酒淫樂　娛樂公司5幹部被拘提

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

待命變奪命！竹縣府「抓狒報價」列機密　科長拒答：去問獵人

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

結婚27年...王中平親揭遭余皓然「嫌棄」　連洪榮宏也被點名

卸下最年輕總仔頭銜！　邱昱凱下一步回歸業界

「大小姐」愛子淡出10年變超辣！　20歲蠻腰美照曝光：好好看

貿協國企班商務日語組　協助年輕學子開啟日本職涯之最佳途徑

戴培峰揮棒太大力表情痛苦退場　球團回報傷況

峮峮內衣外露胸前「炸裂」！　曝慘痛經驗：平口內衣曾「掉到肚子」

生魚片芥末不能殺菌！處理海鮮「1動作」小心　醫：恐害感染致命

大幅裁員後　臉書母公司Meta擬削減部分員工紅利

立委提ETN避險降稅到0.15％　金管會：效果有限

澤倫斯基「札波羅熱核電廠」會原能總署長　痛批俄國施壓電廠員工

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

社會熱門新聞

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

美女中醫勒頸施暴被診所解雇　林妍余反控前老闆

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

狒狒爆血遭重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝

登山女神爆睡公關女強人尪　人夫現身法院了

狒狒慘死林姓獵人槍口下　是經同意開槍

即／屏東看守所收容人逃脫　正面照曝光

即／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　頭部重創亡

獵人承諾用麻醉槍　新竹縣府Line對話曝

更多熱門

相關新聞

狒狒遭擊斃　農業局道歉：懲處相關人員

狒狒遭擊斃　農業局道歉：懲處相關人員

針對桃園市府農業局處理東非狒狒案件，民進黨籍桃園市議員今天痛斥市府官員抓捕處理過程，最終導致狒狒以死亡悲劇收場，官員甚至還在狒狒前拍照冷血作秀、根本藐視收命，要求對狒狒死亡給國人一個清楚交代；桃園市府回應，對於資科局專委盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，已深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處。

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

農業局「補刀狒狒」影片曝　麻醉槍近距離射擊

農業局「補刀狒狒」影片曝　麻醉槍近距離射擊

獨／農業局3槍都沒中激怒狒狒　獵人曝出手關鍵

獨／農業局3槍都沒中激怒狒狒　獵人曝出手關鍵

獨／狒狒左胸中彈亡！獵人喊冤：朝右屁股打

獨／狒狒左胸中彈亡！獵人喊冤：朝右屁股打

關鍵字：

北市婦幼隊未成年少女賣淫泰國妹招待所影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

未來23天「4生肖衰爆」大破財

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊子儀被三立封殺「4天前發文洩端倪」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面