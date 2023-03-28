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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡英文29日出訪將見麥卡錫　台企聯籲別再「製造事端」

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲蔡英文預計在加州與麥卡錫會面。（資料圖／總統府提供）

記者蔡儀潔／海南報導

總統蔡英文29日將赴瓜地馬拉及貝里斯，並過境美國，期間會見眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。大陸全國台企聯今（28）日對此發布聲明，呼籲蔡政府不要再蓄意製造事端，認為此番安排無異於火上澆油 ，「擔心台海局勢被再度推向危險的境地 。」

大陸全國台企聯表示，去年8月，時任美國眾院議長裴洛西訪台引發的軒然大波歷歷在目，如今蔡英文的蓄意安排，無異於火上澆油 ，「我們台企聯及所有在陸台商與廣大台灣鄉親一樣，無不憂心忡忡，擔心台海局勢被再度推向危險的境地， 對此堅決反對、強烈抗議。 」

聲明內容指出，台美糾纏實質上是各有圖謀、同惡相濟 ，蔡政府一方面追求「台獨」目標挑釁大陸，另一方面奢望依靠美國等外國勢力的支持，穩固自己的地位；美國則是要將台灣當「棋子」挑起兩岸爭端、破壞兩岸和平，達到遏制、削弱中國大陸的目的。

大陸台企聯指出，近期兩岸間出現令人欣慰的暖意，包括兩岸直航航點和小三通恢復、馬英九到大陸祭祖等，和平發展符合兩岸人民的根本利益和共同願望，相信兩岸中國人能攜手，共同維護和創造中華民族美好未來。

蔡英文29日將起程進行友邦訪問，並以過境方式到訪美國紐約、洛杉磯，並預計在洛杉磯的雷根圖書館與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。

美國前白宮國安顧問主席歐布萊恩表示，麥卡錫議長是台灣強力的支持者，「中國共產黨沒有否決權，可以隨便決定美國政治人物要跟誰見面、不跟誰見面」。

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