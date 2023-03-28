狒狒中槍被擺拍　律師曝1狀況嗆北七：台灣生命教育真的不夠

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狒狒中槍被擺拍　律師巴毛曝1狀況嗆北七：台灣生命教育真的不夠

記者黃翊婷／綜合報導

東非狒狒脫逃半個月，昨日（27日）在桃園楊梅遭槍殺死亡。網紅律師巴毛今日（28日）在臉書PO文表示，昨天才有人在她的粉專留言說要擊殺狒狒，結果被罵到刪留言，「然後當天就有北七實現這個做法，台灣的生命教育真的還是很不夠。」

碰一聲！　狒狒爆血遭「重摔倒進籠」影片曝。（圖／記者陳以昇攝）

▲狒狒被捕獲時，網子上沾有血跡。（圖／記者陳以昇攝，下同。）

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東非狒狒脫逃掀起全台關注，沒想到在追捕過程中，狒狒遭林姓獵人使用獵槍擊中左胸，桃園市政府人員上前用網子捕捉，卻沒有立即檢查狒狒受否中槍、需不需要送醫，反而蹲在一起拍照，最終狒狒經搶救仍不治死亡。消息傳開之後引發眾怒。

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲農業局專委盧紀燁等人第一時間竟與狒狒自拍合照，引發眾怒。

網紅律師巴毛28日上午在臉書發文表示，27日才有人在她的臉書粉專留言說要擊殺狒狒，結果馬上被其他網友圍剿到刪除留言，「然後當天就有北七實現這個做法，台灣的生命教育真的還是很不夠。」

網友們也紛紛留言表示，「可怕的是一問三不知，說是圍捕前就中彈，我是不相信啦，中彈了還需要這麼多人圍捕嗎？死不承認更可怕」、「太噁心了！是誰下令開槍獵殺」、「天啊！生命教育觀念好低落」、「想到阿河之死（2014年在運送過程中2度遭重摔而死的河馬），同樣被人看成是物品，而非以一個生命的態度去對待」。

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲農業局人員列隊為狒狒獻花鞠躬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

而關於此案的最新進展，林姓獵人稍早向警方表示，他是受到新竹縣政府農業處委託，且開槍有經過同意，授權開槍的人就是六福村的相關人員。

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓獵人指稱是六福村相關人員授權他開槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

對此，六福村發表3點聲明針對不實指控及資訊進行回應，並表示將對獵人提出告訴，聲明如下：

1、六福村自接到狒狒脫逃事件，都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，昨日如農業局專門委員盧紀燁說明，抓補狒狒後發現狀態不好才緊急徵詢六福村獸醫帶回六福村協助急救，非部分媒體指稱園區強行帶走。

2、六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

3、對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。

▼狒狒被送至台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。斷層掃描（圖／林務局提供）

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