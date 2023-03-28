狒狒遭槍殺　游毓蘭籲政府單位檢討：別讓動物成「槍下亡魂」

▲立委游毓蘭。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

桃園狒狒逃亡16天遭獵槍狙擊傷重不治，國民黨立委游毓蘭28日表示，受政府單位召喚或委託而來的獵人，在動物並未對人類生命造成立即危險的情況下，即便發現動物的蹤跡，難道可以獨立進行獵殺？不需要再跟委託的政府單位確認？此事件揭露出國人對動物保護的認知不足、法令的虛設，與政府機關的不作為等，呼籲國人與政府單位真正檢視相關問題所在，別讓動物成為「槍下亡魂」。

游毓蘭今日透過臉書發文表示，歷經18天的街頭遊蕩，身分未明的狒狒昨天「終於落網」，但結局卻以「悲劇收場」。在牠遊蕩期間並無人因此受傷，很謝謝牠用生命讓我們有機會更認識靈長類動物，不完全像教科書中所說的充滿野性，但牠的死亡，除了令人唏噓外，卻更凸顯出幾個問題。

首先是狒狒的妾身未明，游毓蘭指出，在台北市立動物園、六福村及高雄壽山動物園皆否認有狒狒走失情況下，該狒狒很有可能是由國人所飼養。而不論何種狒狒，均為保育類動物，國人喜好養寵物，但若連保育類動物等「珍奇異獸」都可以拿來飼養，這種錯誤而偏狹的喜好已有改變的必要。

其次，游毓蘭說，狒狒在遊蕩期間，除了因覓食而侵入私人菜園偷吃外，並未對人畜造成傷害，但最後卻遭開槍「賜死」結束一生。這種悲慘的結局，近乎違反比例原則的處理方式，不應是對待動物，尤其是保育類動物該有的方式。

游毓蘭質疑，受政府單位召喚或委託而來的獵人，在動物並未對人類生命、身體等造成立即危險的情況下，即便發現動物的蹤跡，難道可以獨立進行獵殺？不需要再跟委託的政府單位確認？《野生動物保育法》與《動物保護法》實施至今已超過25年，但對於狒狒遭到擊斃的結局，政府及相關機關，顯然形同虛設，更是令人感到不可思議。

游毓蘭表示，一隻狒狒短暫的奇幻之旅，同時卻揭露出國人的喜好與習慣、對動物保護的認知不足、法令的虛設，與政府機關的不作為等。在悼念狒狒之際，期望國人與政府單位真正檢視相關問題所在，別讓動物成為「槍下亡魂」。