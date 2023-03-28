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社會 社會焦點 保障人權

狒狒爆血遭重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝

記者陳俊宏／綜合報導

東非狒狒27日被捕獲，卻遭槍殺死亡，遺體今天（28日）上午11時送抵台北市立動物園檢驗。而抓捕當下，桃園市農業局人員第一時間以為狒狒僅中麻醉槍，直到發現大片血跡才驚覺不對，緊急送醫，但過程中卻粗魯把狒狒倒進箱子，重摔發出「砰」的巨大聲響，讓網友看了超火大。

碰一聲！　狒狒爆血遭「重摔倒進籠」影片曝。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼狒狒遭重摔倒進籠，網子上都是血跡。（圖／記者陳以昇攝）

碰一聲！　狒狒爆血遭「重摔倒進籠」影片曝。（圖／記者陳以昇攝）

到底誰開槍殺狒狒？農業局表示，經查是一位使用獵槍的林姓獵人擊發，該名獵人向警方表示，是受新竹縣農業局委託，至於該名受委託人員為何到現場，仍須警方釐清；而圍捕狒狒以來，都是以麻醉槍的方式來處理，「我們不知道獵人帶真槍實彈」。

農業局指出，第一時間大家都以為是麻醉槍射擊狒狒導致結果，射擊後會等安定確認慢慢接近，發現狒狒沒反應才用網子捕獲，當要上車的時候，發現網子上有血跡，跟六福村討論後，在情況不明狀況下，第一時間動物保護的原則，請六福村帶回去治療。

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼狒狒中彈落網，送醫不治。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 狒狒打到了。（圖／記者陳以昇攝）

而當下農業局人員發現情況不對，立刻要把網子內的狒狒放進箱子內送醫，但一陣手忙腳亂，竟直接把狒狒「倒進」箱子內，當場重摔發出巨大「砰」的一聲。

狒狒遺體上午11時送抵台北市立動物園檢驗，農業局人員列隊獻花鞠躬 。農業局主任秘書黃玉詩坦言，追捕過程的確不符合標準，向全國關心此事的好朋友致歉。他提到圍捕當下並沒有人發現獵人的行為，獵槍始終不在圍捕考量範圍內。

林姓獵人向警方表示，是受新竹縣農業處委託，授權開槍的則是六福村相關人員。對此，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物聲譽，會對獵人提出法律告訴。

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。頭部 正面照（圖／林務局提供）

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。斷層掃描（圖／林務局提供）

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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