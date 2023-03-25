台南托嬰中心爆料案業者反擊　將對爆料人提告

▲台南1家托嬰中心林姓托育員在臉書社群爆料，指控該中心另名托育員疑似對幼童有不當對待行為，該中心發表聲明，將對爆料人提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1家托嬰中心林姓托育員在臉書社群爆料，指控該中心另名托育員疑似對幼童有不當對待行為，台南市社會局派員調查，將該名涉案托育員停職調查，事後傳出有家長反控，爆料的林姓托育員也疑對幼童不當對待，托嬰中心根據家長舉報通報社會局，並將對爆料人提告。

托嬰中心24日發出聲明稿指出：「針對本中心林姓托育人員舉報，中心另名托育人員疑似對幼童照顧不妥，本中心深感抱歉與遺憾，台南市政府社會局接獲舉報，已於3月24日至本中心調查，本中心全力協助配合調查，若經查屬實，責無旁貸擔負應負之責。遭舉報之托育人員，本中心立即暫停托育工作並配合調查，靜待結果。同時，中心馬上聯繫家長，誠摯溝通，請求諒解，3位疑似被照顧不妥之幼童，已取得2位家長之諒解」。

托嬰中心指出：「另根據家長指述，遭舉報托育人員喪假期間，由林姓托育人員暫代其職務，那段時間時常發現孩子身上出現小傷，因此家長對林姓托育人員的照顧頗不滿意，家長也表明願意出面作證。根據家長舉報，本中心立即通報台南市社會局」。

托嬰中心強調：「針對林姓托育人員爆料之資料，散布多位托育人員的對話，顯已違反個資法，本中心蒐證後擬對林姓托人員提告誹謗罪及妨害名譽罪」。

據該托嬰中心蔡姓主任指出，林姓托育人員於112年2月1日到職，隔天就請假，上班沒幾天，林姓托育人員就開始抱怨其他托育人員，接著就提出辭呈，3月22日第二度提辭表示做到7月底。

台南市社會局指出，本案接獲訊息後，已立即指派社工人員於24日上午前往該托嬰中心稽查，為維護幼兒照顧權益，已要求該托育人員暫停職務接受調查，目前由工作人員檢視監視錄影畫面以釐清該托育人員是否有違反兒少權法不當照顧情形。

社會局表示，若調查屬實確有不當照顧情形，後續將依違反兒少權法，對該托嬰中心及托育人員做出適法處分，另外也會持續追蹤該中心主管人員及師生比照顧情形，確認幼童受照顧狀況，絕不允許托育人員有不適當的照顧行為發生。