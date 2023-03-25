　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南托嬰中心爆料案業者反擊　將對爆料人提告

▲台南1家托嬰中心林姓托育員在臉書社群爆料，指控該中心另名托育員疑似對幼童有不當對待行為，該中心發表聲明，將對爆料人提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1家托嬰中心林姓托育員在臉書社群爆料，指控該中心另名托育員疑似對幼童有不當對待行為，該中心發表聲明，將對爆料人提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1家托嬰中心林姓托育員在臉書社群爆料，指控該中心另名托育員疑似對幼童有不當對待行為，台南市社會局派員調查，將該名涉案托育員停職調查，事後傳出有家長反控，爆料的林姓托育員也疑對幼童不當對待，托嬰中心根據家長舉報通報社會局，並將對爆料人提告。

▲台南1家托嬰中心林姓托育員在臉書社群爆料，指控該中心另名托育員疑似對幼童有不當對待行為，該中心發表聲明，將對爆料人提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

托嬰中心24日發出聲明稿指出：「針對本中心林姓托育人員舉報，中心另名托育人員疑似對幼童照顧不妥，本中心深感抱歉與遺憾，台南市政府社會局接獲舉報，已於3月24日至本中心調查，本中心全力協助配合調查，若經查屬實，責無旁貸擔負應負之責。遭舉報之托育人員，本中心立即暫停托育工作並配合調查，靜待結果。同時，中心馬上聯繫家長，誠摯溝通，請求諒解，3位疑似被照顧不妥之幼童，已取得2位家長之諒解」。

托嬰中心指出：「另根據家長指述，遭舉報托育人員喪假期間，由林姓托育人員暫代其職務，那段時間時常發現孩子身上出現小傷，因此家長對林姓托育人員的照顧頗不滿意，家長也表明願意出面作證。根據家長舉報，本中心立即通報台南市社會局」。

托嬰中心強調：「針對林姓托育人員爆料之資料，散布多位托育人員的對話，顯已違反個資法，本中心蒐證後擬對林姓托人員提告誹謗罪及妨害名譽罪」。

據該托嬰中心蔡姓主任指出，林姓托育人員於112年2月1日到職，隔天就請假，上班沒幾天，林姓托育人員就開始抱怨其他托育人員，接著就提出辭呈，3月22日第二度提辭表示做到7月底。

台南市社會局指出，本案接獲訊息後，已立即指派社工人員於24日上午前往該托嬰中心稽查，為維護幼兒照顧權益，已要求該托育人員暫停職務接受調查，目前由工作人員檢視監視錄影畫面以釐清該托育人員是否有違反兒少權法不當照顧情形。

社會局表示，若調查屬實確有不當照顧情形，後續將依違反兒少權法，對該托嬰中心及托育人員做出適法處分，另外也會持續追蹤該中心主管人員及師生比照顧情形，確認幼童受照顧狀況，絕不允許托育人員有不適當的照顧行為發生。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／7-11開出3張千萬發票！　門市曝光
376學生被露營教官罰跪　高市府：追究到底！
快訊／封閉7年　絕美秘境要開放了
驗票翻盤變平手！　將來恐抽籤決定
獨／狒狒闖民宅偷地瓜！　看見屋主嚇到轉身就逃
露營教官失控！　376學生遭罰跪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市文化局演藝廳前台服務人員培訓課程登場　提升服務品質

新竹市空氣品質即時監測網啟用　大數據監測守護民眾健康

台東味飄香香港超市　鳳梨釋迦冰果港人試吃驚艷

李宗盛售老家助弱勢！門諾「年華大樓」上樑　預計下半年完工

台南志工結合技藝獻愛心　前進教養院溫馨義剪

南高屏社工聯合表揚　台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬

台南托嬰中心爆料案業者反擊　將對爆料人提告

台東縣青少年福利中心多元適性課程正式開跑

捐血中心鬧荒血　屏東有線電視+記者公會辦捐血送愛心

捍衛八重山重疊經濟海域漁權　蘇清泉：政府勿失職

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

竹市文化局演藝廳前台服務人員培訓課程登場　提升服務品質

新竹市空氣品質即時監測網啟用　大數據監測守護民眾健康

台東味飄香香港超市　鳳梨釋迦冰果港人試吃驚艷

李宗盛售老家助弱勢！門諾「年華大樓」上樑　預計下半年完工

台南志工結合技藝獻愛心　前進教養院溫馨義剪

南高屏社工聯合表揚　台南榮獲8個人獎及年度最佳方案奬

台南托嬰中心爆料案業者反擊　將對爆料人提告

台東縣青少年福利中心多元適性課程正式開跑

捐血中心鬧荒血　屏東有線電視+記者公會辦捐血送愛心

捍衛八重山重疊經濟海域漁權　蘇清泉：政府勿失職

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

不只李廷鎮！温昇豪驚喜合體《模範計程車》影帝：相見歡　網high翻了

少子化致高教質變！大學校長籲：政府應有前瞻作為　學費隨物價調整

超商千萬發票得主「是你嗎？」　統一超：5600萬獎金等兌領

全台37間飯店「普發現金6000優惠」！買2晚送1晚　入住送66罐啤酒

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

竹市文化局演藝廳前台服務人員培訓課程登場　提升服務品質

天母「萬象之都」每坪115萬成交　刷新工業宅單價天花板

妙齡女玩手機「驚見自己洗澡睡覺照」　偷拍2張照片...男友下場曝

黃明志新歌「全遭鎖碼」4分鐘都在「咿咿啊啊」　網一聽懂了：根本神曲

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

地方熱門新聞

日月潭水位狂掉！外籍遊客遇擱淺受困

2024桃園立委初選　兩黨現任5立委拚連任

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

南消守護市民夏季安全

藥腳上門買毒演變木馬屠城

善警查緝詐欺車手槓上開花查獲收水頭

台南托嬰中心爆料案業者反擊

南消五大與仁德公所運用無人機科技防災

陳亭妃愛心贈樹苗

毒犯遇警拔腿就跑追逐1公里敵慘遭壓制

台南民進黨立委初選共7人登記

狒狒竄桃園12天　鑑定物種為東非狒狒

校園災難26死　隔34年宿舍仍貼符

台南前議員林阳乙經營賭場判刑6月

更多熱門

相關新聞

台南市區就可看到黑面琵鷺

台南市區就可看到黑面琵鷺

賞黑面琵鷺不一定要跑到曾文溪口，台南市議員李啟維表示，25日早上他經過鯤鯓路濱海公路旁紅樹林濕地，發現大概10幾隻黑面琵鷺族群正在覓食，很是美麗，他說如果經過不妨稍加留意，或許會有意想不到的發現。

台南東區崇德15街民宅火警

台南東區崇德15街民宅火警

即／台南東區火警　消防射水搶救中

即／台南東區火警　消防射水搶救中

台南民進黨立委初選共7人登記

台南民進黨立委初選共7人登記

台南議員帶女兒進議場遭同僚嘲諷

台南議員帶女兒進議場遭同僚嘲諷

關鍵字：

台南托嬰中心爆料提告

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

更多

最夯影音

更多
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面