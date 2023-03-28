「空戰天后」怯戰艱困選區？　徐巧芯：我也不會叫費鴻泰選桃園

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日喊話，歡迎年輕朋友投入艱困選區，卻讓外界質疑自詡「神擋殺神、佛擋殺佛」的北市議員徐巧芯卻不敢挑戰艱困選區？徐今（28）日回應，自己本來就是松山信義區的議員，既然選擇選區就不應該跳來跳去，這是政治人物基本誠信原則，「就像我也不會叫費委員去桃園或哪邊參選，我知道他是這區的議員出身再到立委。」

▲市議員徐巧芯、前市議員羅智強於永春里替里民出遊送車。（圖／記者林敬旻攝）

徐巧芯今日一早與前台北市議員羅智強一同送車拜票。被問到對於下午黨部協調有什麼想法？徐巧芯表示，還沒有決定，等到協調會結束後再說，協調完再跟各位公布；當被問及，為何請先生代表出席協調會？她則說，基本上協調的話，對方通常也都不是自己去，協調幾個主張想好就好，沒有非得自己去的必要性。

朱立倫喊話，歡迎年輕朋友投入艱困選區，國民黨團今日更召開「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會，讓外界質疑自詡「神擋殺神、佛擋殺佛」的徐巧芯居然不敢挑戰艱困選區？徐受訪指出，因為自己本來就是松山信義區的議員，既然選擇選區就不應該跳來跳去，這是政治人物基本誠信原則，「就像我也不會叫費委員去桃園或哪邊參選，我知道他是這區的議員出身再到立委。」她強調，自己的建議是2024團結一起共好，「我在國會，費委員進內閣，2024一起打下來。