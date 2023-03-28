馬英九拜謁國父孫中山　大陸遊客高喊：加油！兩岸一家親！

記者任以芳／南京報導

前總統馬英九今（28）日今早九點前往南京中山陵拜謁國父孫中山，獻花宣讀國父遺囑時，表情十分嚴肅，之後進入中山陵墓室向國父棺木行三鞠躬禮，接著下329階梯後，前往孫中山紀念館參觀，沿途離開時，不少遊客看到馬英九十分激動，拍手高喊加油！兩岸一家親！馬英九揮揮手致意，沿途遇到幼兒園戶外教學，現場小小互動。

▲馬英九前往中山陵，與幼兒園小朋友互動。（圖／記者任以芳攝）

前總統馬英九今前往南京中山陵拜謁國父孫中山，一開始還是有旅行團拍照觀光，大陸方面一早安排上百名維安層層包圍。車隊抵達現場時，開始大清場，馬英九只有簡單致意沒有多說話，接著爬上329階梯，抵達祭堂拜謁國父孫中山，大約半個多小時後返程。

馬英九走下中山陵時，儘管有維安警戒，沒有完全驅離現場遊客，許多人好奇圍觀，一看到馬英九出線，立刻拍手高喊，「兩岸一家親！加油加油！」馬英九微笑揮手致意，快步前往孫中山紀念堂，期間遇到幼兒園校外教學，馬英九停下腳步與孩子互動，十分有趣。

南京中山陵是國父孫中山先生的陵墓建築，座落於南京紫金山，於1926年1月開始興建、1929年落成，面積共8萬多平方公尺，須登上392級階梯才能到達祭堂。

▼馬英九訪陸,馬英九拜謁南京中山陵。（圖／記者任以芳攝）