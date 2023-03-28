創作全被AI偷走！　美藝術家怒了「提集體訴訟」反擊

▲ 安德森的漫畫創作畫風獨特。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

AI繪圖技術快速增長，使得真假界線日漸模糊，甚至能夠複製藝術家畫風，在極短時間內完成一幅山寨畫，令許多藝術家開始擔心自己的飯碗。美國一群畫家因此決定聯手反擊，控告3個AI繪圖軟體侵犯著作權。

綜合《法新社》等報導，舊金山漫畫家安德森（Sarah Andersen）及插畫家歐提茲（Karla Ortiz）等藝術家正採取法律行動，1月對AI繪圖軟體DreamUp、Midjourney及Stable Diffusion提起集體訴訟。

來自波多黎各的加州設計師歐提茲曾在Ubisoft及漫威工作，長期關注AI繪圖對藝術家的影響，約1年前發現開源AI繪圖工具Disco Diffusion，很快就驚覺這個軟體在她許多藝術家友人不知情或未同意的狀況下使用他們的作品。

她起初認為這是藝術盜竊（Art Theft），但隨著Midjourney等更強大的軟體出現，令她逐漸意識到這項問題的嚴重性，因為這些軟體能夠生成特定藝術家畫風的圖像，「我們所有作品都被用於訓練這些生成式AI使用的模型和資料庫，還用我們的名義生成圖像」，感覺就像身份盜竊（Identity Theft）。

▲ 歐提茲的藝術作品。（圖／翻攝自IG）

歐提茲為此在推特上憤怒發聲，引起廣大迴響，有類似遭遇的藝術家紛紛現身說法。他們因此決定聯手反擊，要求強制AI創作者使用藝術家作品訓練軟體以前必須取得同意（consent），使藝術家有權移除其作品，同時要求報酬。

這起訴訟由律師巴特里克（Matthew Butterick）及Joseph Saveri律師事務所在舊金山提起，後者同時也正向微軟、GitHub及OpenAI提起訴訟，控告其在未經許可狀況下開放AI工具Copilot。

部分人士認為，AI繪圖技術可激發出新的藝術表現形式，幫助藝術家突破創造力的界線。Stable Diffusion開發商Stability AI創始人兼CEO莫斯塔克（Emad Mostaque）就將該軟體描述為一種工具，可以製作「平凡的圖像輸出」，並為「藝術家的創意」提供新出口，也能讓更多人成為藝術家。但許多人認為，要求軟體仿造藝術家風格作畫並不能使人成為藝術家。