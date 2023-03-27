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王浩宇怒「狒狒被活活玩死」　影片曝官員忙拍照：要給我女兒看

記者柯沛辰／綜合報導

東非狒狒竄逃半個月，27日在楊梅富岡中槍身亡。不過，桃園市前議員王浩宇質疑，當農業局官員看到狒狒奄奄一息，第一時間竟是要求拍照留念，還脫口「要給女兒看」，讓他忍不住痛批「殘忍又噁心！」對此，農業局回應，當時並未發現狒狒中槍，拍照是為了存證。

王浩宇在臉書表示，農業局說發現狒狒中槍後，馬上緊急送醫，但明明抓到後幾十分鐘的時間裡，「狒狒都被官員拿來拿去拍照、給記者拍照、自拍，狒狒就癱軟在袋子裡不斷失血，到最後活活玩死。這就是真相！」

王浩宇貼出的影片可見，一名市府官員起初拿起手機要自拍，但發現角度不夠好，因此將手機遞給旁人說「幫我拍一張，我要給我女兒」。

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲當時一名官員請旁人幫忙拍照合影，被王浩宇痛批「殘忍又噁心」。（圖／記者陳以昇攝）

王浩宇批評，如果是農委會官員，請陳吉仲處置，如果是桃園市官員，拜託市長張善政處理，「否則民眾會無法接受，不是用這種態度對待傷重的動物的。」

對此，桃園市農業局局長陳冠義回應，這五、六天以來，同仁都很盡心在做搜捕工作，當下以為狒狒是中了麻醉槍，才會先拍照存證，後續將對整個捉捕的SOP做通盤檢討，希望大眾能體諒同仁辛勞。

▼桃園市農業局局長陳冠義說明，當時同仁以為狒狒只是被麻醉，才會先拍照存證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園市農業局局長陳冠義。（圖／記者沈繼昌翻攝）

 

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