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快訊／失控教官認罰跪學生被開除　拒認粗口、摔椅、逼洗戰鬥澡

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小五生參加畢業露營，遭活動輔導員要求下跪。（圖為學生合照，非下跪畫面／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生參加露營活動，遭陳姓活動輔導員要求罰跪1分鐘，引起軒然大波。社會局今(27日)上午面訪陳姓輔導員，他坦承有叫學生下跪，但其餘行為一概不認，社會局將著手調查是否有其他輔導員也做出不當舉動。社工下午也到校對學生進行調查，初步了解有100多名學生表示「有跪到」，局方坦言過去沒遇過這麼龐大的數字，裁罰金額恐怕20、30萬跑不掉。

這起事件發生在3月20、21日，高雄一間明星國小在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，露營活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

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一名陳姓活動輔導員一時情緒失控，對學生施予連坐罰，要求346名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人當下搞不清楚狀況，跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫。而活動期間，陳姓輔導員還疑似爆粗口、摔椅子、限制洗澡時間等疑似不當管教情事發生。

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局今(27日)表示，25日、27日訪談行為人，即露營活動廠商的陳姓輔導人員，他坦承有罰學生下跪情形，不過針對學生、家長指控的「爆粗口、摔椅子、限制洗澡時間」，一概都否認。社會局則反問，那其他輔導員是否也有做出不當管教行為？陳姓輔導員沉默不願多說。

社會局評估陳姓輔導員不當行為，認為已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，對兒少不當對待，將依據兒少法裁處6萬至60萬元罰鍰，並得公布姓名。行為人收到裁罰書後，可在30天內提出訴願，若不提出訴願或訴願失敗，才會公布姓名。

針對學生、家長指控部分，社會局今日下午到校訪談校方和學生，並評估學生的身心狀況，初步了解，已有100多名學生表示「當時有下跪」，而確切數字還在增加中。另外，也要再次向學生確認，除了陳姓輔導員要求下跪外，是否還有其他輔導員也有出現不當行為。

社會局坦言，過去處理對兒童不當對待案件，一案至多是2-3人，從未遇過如此龐大的數字，裁罰金額恐怕20、30萬跑不掉，同時還要衡量兒童身心狀況，不過內部還會進行討論，裁罰金額預計明天才會公布。

據了解，陳姓輔導員年約三十多歲，過去有相關露營活動經驗，不過事件爆發後，廠商已開除陳姓輔導員，並對外道歉。

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