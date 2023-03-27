　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好棒！擋車扶駝背老婆婆過馬路　上楓棒球隊捕手+游擊手靦腆現身

▲上楓國小棒球員張科閎(左)、蘇亞各。（圖／民眾提供）

▲上楓國小棒球員張科閎(左)、蘇亞各日前過馬路時協助一名駝背老婆婆，被網友拍下PO網，影片也瘋傳，各界大讚好有愛心。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市上楓國小棒球隊兩名小球員因在馬路上攙扶老婆婆過馬路，被網友拍下後PO網，暖心舉動讓全網熱議，直讚「真正的男子漢」、「請表揚」。這兩名小球員身分也曝光，分別是在球隊擔任三壘手及捕手的張科閎，還有擔任游擊手的蘇亞各，兩位都是6年級，也是隊上主力球員。對於自己的暖心舉動引發眾多大人關注，兩個孩子面對鏡頭有點害羞不知所措，透露「幫助人後很開心」、「學校、爸媽都有說要幫助需要幫助的人」。

▲▼國小棒球員扶「彎腰婆婆」過馬路　30秒片瘋傳！千人讚爆：在台中。（圖／翻攝臺中市大雅區上楓國小棒球隊）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小球員扶老婆婆過馬路同時，馬路上的車輛也慢下來等待兩人通過。（圖／翻攝臺中市大雅區上楓國小棒球隊）

兩個小球員透露，23日上午要從宿舍走到學校時，看到一名老婆婆推車要過馬路，但行動相當不便也緩慢，且燈號已經變成綠燈，其中一人提議「要不要去幫忙？」另一人也立刻附和，兩人毫不猶豫分開行動，一人幫忙將推車推到對面路邊，一個人幫忙攙扶老婆婆過馬路。

張科閎說，幫助人後很開心，因為學校及爸媽都提過要對需要幫助的人伸出援手；蘇亞各也說，雖然遲到幾分鐘，但幫助到人，且剛好教練人也在他們後方目睹全程，事後教練也對他們說，「表現很好，要維持！」

上楓國小棒球隊教練江宗霖表示，校內球隊自成立以來接受很多善心人士的協助，也教育孩子要知福、惜福以及珍惜，也要主動伸出援手助人。而張科閎跟蘇亞各平時也很乖巧，因為隊上還有低年級球員，會需要五、六年級高年級學長幫忙照顧，兩個人常照顧學弟們，過往也因此學習到助人的心。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／狒狒受傷「網子都是血」！　獸醫：先送六福村救治
失控教官見到家長當場下跪！　「對不起，我錯了」
快訊／馬英九抵達上海了！　國台辦派他接機
狒狒遭六福村獸醫截走！　林務局怒了
快訊／警官市民大道出車禍　撞違停身亡
東非狒狒送台北動物園「機率很高」　北市：盡可能協助
啦啦隊女神陳伊遭傳私密片外流！　正能量回應「揭和阿伯怪關係」
快訊／狒狒落網了　林務局：首站先送至北市動物園

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

失控教官怒逼346學生罰跪！　見到家長他也跪了：對不起

崑大時尚學程台北時裝週華麗展出　詮釋台南文化

快訊／狒狒可能去不了北市動物園！林務局怒：六福村獸醫硬截走

Joeman突曬夢幻陣容「炎上五人組」　網洗版朝聖：千萬流量密碼

每早吞「4顆B群+2顆維生素D」！她讚精神變好...網傻眼：有夠浪費

快訊／失控教官認罰跪學生被開除　拒認粗口、摔椅、逼洗戰鬥澡

好棒！擋車扶駝背老婆婆過馬路　上楓棒球隊捕手+游擊手靦腆現身

快訊／狒狒落網了！　林務局：首站可能先送至北市動物園檢疫

百萬人加領1200！文化部成年禮金6／6起發放「全國1萬消費點可用」

【廣編】旅宿桃園「FUN眼天下」　桃園民宿管家學校開學

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

失控教官怒逼346學生罰跪！　見到家長他也跪了：對不起

崑大時尚學程台北時裝週華麗展出　詮釋台南文化

快訊／狒狒可能去不了北市動物園！林務局怒：六福村獸醫硬截走

Joeman突曬夢幻陣容「炎上五人組」　網洗版朝聖：千萬流量密碼

每早吞「4顆B群+2顆維生素D」！她讚精神變好...網傻眼：有夠浪費

快訊／失控教官認罰跪學生被開除　拒認粗口、摔椅、逼洗戰鬥澡

好棒！擋車扶駝背老婆婆過馬路　上楓棒球隊捕手+游擊手靦腆現身

快訊／狒狒落網了！　林務局：首站可能先送至北市動物園檢疫

百萬人加領1200！文化部成年禮金6／6起發放「全國1萬消費點可用」

【廣編】旅宿桃園「FUN眼天下」　桃園民宿管家學校開學

美國龍捲風「滅鎮」衛星對比照曝光　夷平建築一路狂襲270公里

東非狒狒受傷！白網遭鮮血染紅　農業局：獸醫建議送六福村救治

長子搭高鐵突想大號　林可彤冒險託乘客顧幼子：換在國外早不見

瑞信風暴源頭慘了！　沙烏地國銀出手撤換主席

簡直是「異域公主」！迪麗熱巴紅色深V高訂配蝴蝶結美爆　連珍珠項鍊都戴得優雅

利率狂飆頂不住　「雙貸族」月減1624人創新高

「長髮控」見妻剪短髮竟酸：又醜又胖！又曖昧酒店妹　法官准離

陸外交部：願全部接收宏都拉斯在台留學生　成為他們溫暖新家

和2姊姊長相超不像　女測DNA意外揭發「3姊妹全不同爸」媽崩潰

彰銀看房市　被升息、平均地上權影響很大

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

即／罰跪小學生慘了！教官姓名將公布　最高開罰60萬

普發6千今起人人可登記　攻略一次看

雲端發票中獎率降低？網掀邏輯戰

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

「國中數學題」考倒女友　他一列算式糗了

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

即／高雄「這家旅店」又哄抬房價　觀光局公布名稱

狒狒沒危害「為何要抓」！原因曝

更多熱門

相關新聞

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

「我們看到了孩子們擁有一顆溫暖的心。」有路人目擊，台中有2名棒球小球員看見路上有行動不便的婆婆要過馬路，熱心上前陪同攙扶，過程被拍下瘋傳臉書，網友讚爆大呼他們是「真正的男子漢」、「請表揚」。

超萌迷你棒球！竹風少年U8組冠軍

超萌迷你棒球！竹風少年U8組冠軍

關鍵字：

上楓國小

讀者迴響

熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

更多

最夯影音

更多
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面