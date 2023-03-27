好棒！擋車扶駝背老婆婆過馬路　上楓棒球隊捕手+游擊手靦腆現身

▲上楓國小棒球員張科閎(左)、蘇亞各日前過馬路時協助一名駝背老婆婆，被網友拍下PO網，影片也瘋傳，各界大讚好有愛心。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市上楓國小棒球隊兩名小球員因在馬路上攙扶老婆婆過馬路，被網友拍下後PO網，暖心舉動讓全網熱議，直讚「真正的男子漢」、「請表揚」。這兩名小球員身分也曝光，分別是在球隊擔任三壘手及捕手的張科閎，還有擔任游擊手的蘇亞各，兩位都是6年級，也是隊上主力球員。對於自己的暖心舉動引發眾多大人關注，兩個孩子面對鏡頭有點害羞不知所措，透露「幫助人後很開心」、「學校、爸媽都有說要幫助需要幫助的人」。

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▲小球員扶老婆婆過馬路同時，馬路上的車輛也慢下來等待兩人通過。（圖／翻攝臺中市大雅區上楓國小棒球隊）



兩個小球員透露，23日上午要從宿舍走到學校時，看到一名老婆婆推車要過馬路，但行動相當不便也緩慢，且燈號已經變成綠燈，其中一人提議「要不要去幫忙？」另一人也立刻附和，兩人毫不猶豫分開行動，一人幫忙將推車推到對面路邊，一個人幫忙攙扶老婆婆過馬路。

張科閎說，幫助人後很開心，因為學校及爸媽都提過要對需要幫助的人伸出援手；蘇亞各也說，雖然遲到幾分鐘，但幫助到人，且剛好教練人也在他們後方目睹全程，事後教練也對他們說，「表現很好，要維持！」

上楓國小棒球隊教練江宗霖表示，校內球隊自成立以來接受很多善心人士的協助，也教育孩子要知福、惜福以及珍惜，也要主動伸出援手助人。而張科閎跟蘇亞各平時也很乖巧，因為隊上還有低年級球員，會需要五、六年級高年級學長幫忙照顧，兩個人常照顧學弟們，過往也因此學習到助人的心。