搞死我女兒！曾格爾父嗆：被2個100多歲男女惡整...限1個月撤告

記者黃宥寧／台北報導

29歲「登山女神」曾格爾爆與陳姓人夫「約泡拉贊助」，遭正宮公關女強人岳啟儒求償200萬，今（27日）法院二度開庭，傳喚人夫陳坤保及曾格爾父親曾國良當證人，因曾女聲請不公開審理，故不開放旁聽。閉門審理約2個多小時，曾父庭後受訪不捨說「女兒被2個加起來100多歲男女惡整」，並要求對方一個月撤告否則會提告詐欺。

▲（左）曾格爾父親曾國良、（黑墨鏡）岳啟儒丈夫陳坤保。（合成圖／記者黃宥寧攝）

身高約180公分的陳坤保（55歲）下午2點多戴著Gucci墨鏡、西裝筆挺現身法院，打扮時髦，完全看不出是位已經年過半百的大叔，但他面對媒體提問「是否有外遇」則緘默不回應。

60歲曾父今穿藍色西裝以證人身份現身法院，更貼心替女兒換掉原律師改委任有「離婚女律師」之稱李晏榕進行訴訟，其律師也在開庭前以案件涉及當事人或第三人隱私為由，向法官聲請不公開審理，經岳啓儒律師同意後，法官裁定不公開審理。

▲（右）戴墨鏡的陳坤保，身材保養得宜，看不出年過半百 。（圖／記者黃宥寧攝）

因曾父、陳夫都以證人身份出庭，法官先進行陳夫訊問，曾父則在庭外等候。期間，曾父忍不住情緒，向記者抱怨「我不願我女兒被千夫所指，曾格爾爸爸不是軟腳蝦！」還稱陳坤保說要贊助170萬，但事後卻沒給錢，揚言要告他詐欺，「還利用媒體霸凌我女兒」，閉門審理約1個多小時後，陳夫與男性友人快步坐上賓士休旅車離去，面對記者提問均不回應。

曾父庭後再也忍不住愛女被詆毀的情緒說，對方從去年9月左手丟出案子，右手抹黑霸凌，並說「我女兒是陽光女孩，拿著國旗冒著生命危險為國爭國」、「不到30歲小女生，難得不值得支持嗎，結果被2個加起來100百歲男女惡整，男的（陳夫）根本沒有錢，是想騙財騙色；女的（指岳女）iPad、iPhone連一起，好收拾這結果，來討200萬。」

接著更怒說，曾格爾平台募資500萬，因此事損失500萬沒錢了，這1男1女做偽證再來砍殺曾格爾要求200萬，最後更喊話社會大眾說「我在這邊跟社會跟叫慎重呼籲，我是曾格爾爸爸，看到自己女兒日漸消瘦，非常不捨，我已經受不了家庭一生名聲都被這1男1女毀掉」，最後撂話說「一個月內不撤告，男的就提告詐欺、女的叫仙人跳」，更說「200萬搞死我女兒，只因為我女兒不簽你經紀合同約」。

有媒體問到，女兒是否有與人夫發生性行為，曾父情緒激動說，「我女兒有男朋友，我60歲，那男的只小我幾歲，曾格爾對他會有興趣嗎？裝孝維（指糊弄）」更說「曾格爾是何等人物啊，我女兒需要犧牲色相嗎。」

▼曾格爾父親心痛喊話。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，正宮委任律師吳彥鋒嚴正回擊說，曾格爾日前影片裡提到「岳啟儒有派律師跟她和解，必要求200萬和解金」，他看了文章一頭霧水，因為這樣的說法「不是說謊就是穿越多重宇宙」，並強調「我在這個宇宙沒有談過和解」。

至於，曾父要求一個月內撤告，否則提告詐欺、仙人跳「以戰止戰」，吳律師躊躇滿志說「我們希望他趕快告」，「有聽過被仙人跳被害人是主動約人家去住宿嗎？」也有媒體問到是否對曾女日前拍的影片提告妨害名譽，吳律師則低調說不排除提告，先觀察曾女態度。