快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高開罰60萬

▲高雄小五生參加畢業露營，卻被活動輔導員罰跪。（圖為學生合照，非下跪畫面／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生於20、21日參加露營活動，不過活動教官不滿學生還沒到表訂時間就起床，部分帳棚還傳出嬉鬧聲音，活動教官一怒之下，把346名學生叫起床，要求罰跪1分鐘。社會局今(27日)宣布，將公布陳姓活動教官姓名，進依法進行裁罰，可處最高60萬元罰鍰。

該校於3月20、21日在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，露營活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

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校方提到，一名活動教官一時情緒失控，對學生施予連坐罰，要求346名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人當下搞不清楚狀況，跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫，而在這期間，活動教官還疑似爆粗口等，出現疑似不當管教情事發生。

學校已於25日晚間邀集家長參加廠商說明會，會中學校校長率全體教職員向家長鞠躬致歉，廠商也向家長致歉並表達誠意，已初步共識先行退還部分金額，並到各班向學生致歉。校方同時提送檢討報告，張姓校長道歉自請處分，表達願意負責承擔責任，也研擬精進作為避免此事件再次發生。

不過風波還沒燒完，教育局今(27日)凌晨宣布，即日起撤換校長，指派督學代理校長職務。

社會局也於中午指出，家防中心接獲事件通報，於25日、27日訪談行為人，即露營活動廠商的陳姓輔導人員，該員坦承有罰學生下跪情形，經評估已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，對兒少不當對待，將依據兒少法裁處6萬至60萬元之罰鍰，並得公布姓名。

社會局表示，預計近兩日內將會在社會局網站上揭露姓名，另外，也將進一步清查有多少學生被罰跪，才會斟酌裁罰金額，「但不會只有6萬元」。