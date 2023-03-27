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「抓頭當球」撞櫃12童被虐！桃園驚爆恐怖私托員　5箭齊射祭重懲

▲桃園市某私立托嬰中托育員對幼童抓頭撞櫃子等不當對待行為。（圖／民眾提供）

▲桃園市某私立托嬰中托育員對幼童抓頭撞櫃子等不當對待行為。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某私立托嬰中心驚爆托育員涉不當照顧，抓著2幼童頭撞櫃子，市府社會局表示，經調閱檢視1個月420小時監視器畫面，經托育及法律專家學者研議後，今日決議針對2名不當照顧人員合計裁罰18萬元、限制不得擔任托育人員，並公布其姓名，托嬰中心管理不當將裁罰20萬元，同時終止該托嬰中心準公共托育合作契約，並調降去年評鑑結果為乙等。

桃園市一間私立托嬰中心在今年元月驚傳托育員將2名1歲多的幼童抓著頭，往幼童後方的櫃子撞過去，兩名幼童當下疑似被突如其來的動作嚇到，坐在地上第一時間沒有任何反應，據了解，有吹哨者看不下去，父母才會到托嬰中心調監視器畫面，才讓事件曝光，更有家長爆料，托嬰中心甚至還給幼童吃「泡麵」，讓家長相當不能諒解。

社會局指出，社會局於今年2月10日接獲通報後，即命其提供1月9日至2月9日監視攝錄影音畫面，全面檢視活動班級及全體托育人員照顧行為，總計420小時畫面。經檢視畫面後，發現有12童受虐，社會局發現除了通報事件之兒童外，亦有其他活動區兒童疑似受到不同托育人員不當對待行為，社會局為維持家長及兒童權益，皆主動告知兒童家長，亦指派社工至家庭訪視，並提供4名有需求家長觀看監視錄影畫面。

社會局逐日查閱該托嬰中心全數班級之監視錄影音畫面後，邀集托育及法律領域專家學者召開會議認定該中心有2名托育人員違反兒少權法第49條，該托嬰中心未盡督導之責致發生妨害兒少身心健康情事，違反兒少權法第83條，決議將針對該托嬰中心從重裁罰20萬罰鍰；針對2名托育人員合計裁罰18萬罰鍰、不得擔任兒少福利機構工作人員，並公布姓名，並調降去年評鑑結果，從甲等降為乙等。

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