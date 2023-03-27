台灣人對「斷交」已麻木？　學者：習近平啟動助選民進黨模式

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

我外交部26日早上9時30分正式宣布與宏都拉斯斷交，而宏都拉斯隨後便與中國大陸簽屬建交公報。台灣師範大學東亞學系教授范世平分析，對於這種新聞，台灣人其實早已接近麻木，中國大陸挖牆腳的行為，則是正式啟動助選民進黨模式。

范世平說，對於總統蔡英文上台後斷交了9國，台灣人沒有怪罪，反而是嫌惡這些邦交國的貪得無厭，以及中國大陸藉由金錢來引誘這些國家與台灣斷交，藉此達到在國際上打壓與孤立台灣的目的，雖然對中國大陸來說，台灣的邦交國越少，就越證明不是一個主權獨立的國家，但卻也引發台灣人的不滿，反而支持堅定防止被併吞的民進黨，而國民黨則處在尷尬的地位。

范世平指出，台灣雖然看似外交的侏儒，卻是經濟與科技的巨人，特別是半導體，因此台灣在外交上的實質影響力巨大，受到國際的矚目每日俱增。而在民主、自由、法治相同理念下，「有實無名」的朋友可能比「有名無實」更重要，更遑論最重要的台美、台日、台英、台印關係。

范世平預告，過去中國大陸與台灣的邦交國建交，早就把條件談妥，當消息發佈時兩國外長就已在北京簽署建交公報。但這次卻在11天後才完成，或許因為中國大陸近年經濟不佳，能提供宏國的經援也相對有限，所以雙方必須討價還價，加上宏國是美國後院，與大陸建交對美國的實質影響甚大，也讓嚴峻的中美關係雪上加霜。美國勢必有所反擊，「蔡英文即將赴美訪問，大家等著看吧！」