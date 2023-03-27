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普發6000元今起人人可登記　5管道領取攻略一次看

記者黃翊婷／綜合報導

普發6000元登記入帳分流已在昨日（26日）結束，自今日（27日）起到10月31日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，均可隨時上網進行登記入帳。若不想採用此方式，也可以攜帶證件至ATM領現或郵局領現。

▲▼全民共享 普發現金 開始登記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲登記入帳自今日起不再分流登記。（圖／記者屠惠剛攝）

財政部與數位發展部統計，截至26日上午10時，登記入帳領取人數已超過400萬人。財政部指出，自3月27日起至10月31日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，民眾均可隨時上網進行登記入帳，款項預計將從4月6日起開始陸續入帳，比其他方式要早一些。

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如果不想採用登記入帳方式，也可以使用ATM領現或郵局領現，《東森新媒體ETtoday》整理出5大領取管道和領取資格等資訊，供大家參考。

▲▼全民普發6000元，ATM、郵局。（圖／數位部）

▲領取管道有5種。（圖／數位部）

● 領取管道

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

1、ATM領現：限本人領取，未滿13歲者可由父母／監護人其中1人代領；將本人／代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6000元。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

2、郵局領現：郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收；本人領取請攜帶健保卡，若沒有健保卡可使用身分證或居留證等身分證明文件正本；代領則要攜帶領取對象健保卡、受託人身分證明文件（包含健保卡、國民身分證或居留證）正本。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

3、登記入帳：可利用手機、平板或電腦進入官網登記，輸入身分證字號、金融機構帳號以及發放對象健保卡號，確認資料無誤，點選確認送出即完成登記（3月28日起開放查詢）。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

4、造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

5、直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

● 領取資格

普發現金「發放資格」一共有5族群，只要是我國國民、政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、持永久居留證的外國人，及取得居留許可的無戶籍國民皆可請領。今年年底前出生的新生兒也可以領取，因為嬰幼兒剛出生還沒有身分證或健保卡，父母或是法定代理人可攜帶醫院開的出生證明前往郵局請領。

另外，財政部也再次提醒，普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」（6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

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