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全民普發6000元　一圖看懂5管道最快入帳時間

記者黃翊婷／綜合報導

全民共享普發現金6000元已在22日開放登記入帳作業，今日（25日）輪到身分證字號尾數6、7的民眾登記。此外，財政部也公布5種領取管道的確定時間，登記入帳、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放，最快都是在4月6日就能拿到6000元，ATM領現則是4月10日，郵局領現為4月17日。

普發6千5種領現時間確定。（圖／財政部）

▲5種領現時間確定。（圖／財政部）

財政部表示，全民共享普發現金6000元的5種領現時間已經確定，一般民眾可以選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現，期限至今年10月31日，今年10月至12月出生的新生兒，可在明年1月31日前至郵局領現。

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1、登記入帳：已開放登記（3月22日至26日尾數分流；3月27日後不分尾數都能登記），4月6日起陸續入帳；4月6日後登記，將在登記後2個工作日入帳。

2、ATM領現：4月10日開放，至指定金融機構（含郵局）貼有普發現金識別貼紙的實體ATM領取。

3、郵局領現：4月17日開放，至全國郵局儲匯櫃檯營業時段領取。

▲▼全民共享 普發現金 開始登記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全民普發現金6000元已開放上網登記。（圖／記者屠惠剛攝）

而屬於特定對象直接入帳的民眾，只要等著刷存摺就好，已有例行性領取政府年金或津貼者（依公告對象），6000元直接匯入現有撥款帳戶，4月6日入帳，可透過補登存摺或上6000.gov.tw官網查詢入帳結果。如未收到款項，請循登記入帳、ATM或郵局領現，一樣能快速領到6000元。

特定偏鄉造冊發放的部分，無ATM或郵局的3個鄉（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉）民眾，3月25日前至當地派出所登記造冊者，可在4月6日起2周內回原登記派出所領取。如逾期未領取，請循登記入帳、ATM或郵局領現，一樣能快速領到6000元。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

▲領取資格。（圖／財政部）

另外關於領取資格，一共有5族群，只要是我國國民、政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍的眷屬，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、持永久居留證的外國人，及取得居留許可的無戶籍國民皆可請領。

今年年底前出生的新生兒也可以領取，因為嬰幼兒剛出生還沒有身分證或健保卡，父母或是法定代理人可攜帶醫院開的出生證明前往郵局請領；其他要注意的是，嬰幼兒必須在國內出生，如果在國外出生就無法。

財政部提醒，普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」（6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

如遇可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

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