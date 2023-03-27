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午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

▲▼一圖看未來一周兩波春雨，北台灣連2天溫度較涼。（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今日（27日）下半天華南有雲系移入，各地區轉有局部短暫降雨的機率；周四另一波鋒面雨帶通過，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，局部地區有較大雨勢。而5天清明連假天氣也出爐。

中央氣象局指出，今天仍受華南雲雨區東移影響，但水氣稍稍減少，北部、東半部及中南部山區仍有短暫陣雨，中南部平地的降雨機率會逐漸降低；東北季風持續影響，早晚天氣較涼，台南以北及東北部低溫約16、17度，其他地方18到20度，白天北台灣仍較涼，桃園以北及宜蘭高溫只有17、18度，竹苗及花蓮約21、22度，其他地區可以來到24至27度。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日下半天華南另有雲系移入，各地區轉有局部短暫降雨的機率，中南部較零星；周二雲系漸東移，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部轉多雲時晴；周三相對空檔，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫明顯回升。

吳德榮提醒，周四另一波鋒面雨帶通過，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，局部地區有較大雨勢，應注意！這波雨帶移動快速；周五白天起至周六空檔再現，各地轉為多雲時晴，氣溫回升。

氣象局預報，周五至周日水氣再減少，東半部及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周一至下周三東半部及北部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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