2波雨彈快速變天！北台灣濕冷　降雨「藍番薯」熱區出爐

▲華南雲雨區東移，各地有降雨 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

兩波春雨來襲！中央氣象局表示，未來一周有兩波華南雲雨區報到，天氣不穩定、降雨機率增高，加上吹東北季風，北台灣感受較濕涼，天氣變化迅速。氣象專家彭啟明分析，未來天氣以北部變化較大，降雨熱區落在迎風面，其它地區有局部陣雨，這樣短暫性陣雨的天氣型態將持續到清明，但整體會轉為吹東風。

氣象局預報，今晚到明天（27日）清晨會有另一波華南雲雨區移入，各地降雨再度增多，白天以後北部、東半部地區及中南部山區仍容易出現短暫陣雨，至於中南部平地的降雨機率會逐漸降低；受東北季風持續影響，早晚天氣較涼，中部以北及東北部低溫約15度，其他地方17到19度，白天北台灣仍較涼，桃園以北及宜蘭高溫僅約17度，竹苗及花蓮約21度，其他地區可以來到24至27度。

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▼未來一周北台灣感受濕涼，降雨機率高 。（圖／NCDR、中央氣象局）



預計水氣會在28日（周二）減少，氣象局指出，28 日仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，但降雨限縮到北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。29日（周三）東北季風減弱，北東氣溫明顯回升，不過北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中部山區有零星短暫陣雨。

氣象局表示，30日（周四）華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；此波水氣的降雨範圍及雨勢大小，不確定性大，請留意氣象局最新天氣預報。31日至4月2日（周五至周日）水氣再減少，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明說，「春雨來了」，但中部以北下得比較多，南部較少，而春季的特性就是這樣，春雨南部少，要解旱象恐怕還要等到梅雨。受東北季風影響，持續一直有華南雲雨區東移，因為有一波偏北風南下，加上雨帶東移，今晚到明天可能還偶有陣雨局部飄雨。

彭啟明指出，明天起轉為短暫性陣雨，僅迎風面東北角、東北部有持續性陣雨，北部普遍是較濕涼或濕冷的天氣，27日有短暫空檔，然後雨帶又接近，28日慢慢轉好天氣到29日，整體來說是轉吹東風的，29日下半天到31日又有一波雨進來，但只是掃過去，北部變化較大。預估這樣短暫性陣雨的天氣將持續到清明連假，迎風面局部陣雨，大致上氣溫會顯著回溫，只是這兩天真的有點涼。