▲豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了，媽祖3聖杯指示「明年11/24」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

大豐原信仰中心「慈濟宮」籌辦20年一度的百年大醮，26日舉行擇日大典，由主任委員陳誌鋒擲筊請示舉辦日期。天上聖母賜允三聖杯，訂於113年國曆11月24日起至11月30日舉行。

豐原慈濟宮建廟300年來，為豐原地區居民信仰中心。廟方26日上午舉行「歲次甲辰年祈安五朝清醮祝告上蒼擇日大典」，由主任委員陳誌鋒依循古禮進行點燭、奉酒奉茶、點燃通天香、焚化疏文等儀式，過程莊嚴隆重。

▲廟方26日上午舉行「歲次甲辰年祈安五朝清醮祝告上蒼擇日大典」。（圖／記者游瓊華翻攝）



慈濟宮主任委員陳誌鋒表示，慈濟宮的建醮時間大多在廟宇整修後舉行，主要目的是祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收、六畜昌盛、四時無災、八節有慶，並慰祭護國英靈超渡孤魂，以及酬謝天地之恩佑、神鬼之扶持。

陳誌鋒提到，根據宮誌記載，民國24年已有舉辦三獻醮活動；民國54年於整修廟體之後舉行祈安三獻醮，陸續於民國73年舉行慶成祈安三獻醮及民國93年所舉辦三獻醮；時隔近20年之後將於甲辰年舉辦百年大醮，並以更高規格之五朝清醮大典祈安祝禱，豐原地區家家戶戶虔誠遵循科儀圓事求成。