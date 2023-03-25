台南88槍擊案藏鏡人現形！大善人王文宗出境前落網遭羈押禁見

▲學甲慈濟宮董事長王文志。（圖／翻攝自學甲慈濟宮臉書）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦學甲88槍擊案24日將企圖出境的「幕後指使者」學甲慈濟宮董事長王文宗拘提到案後，他雖否認唆使相關犯行，但檢方偵辦後，以涉犯刑法藏匿人犯、恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，認為有逃亡、滅證、勾串之虞，今（25）日向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。

南檢偵辦學甲88槍擊案有重大進展，尤其將王文宗約談到案、聲請羈押更是震撼地方，由於王文宗是地方知名人士，目前除了是學甲慈濟宮董事長、學甲食品董事長外，還是前學甲鎮代表會主席，政商和黑白兩道關係良好，更是樂善好施的大善人。

據了解，檢方查出王文宗曾經2度前往大陸地區，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃的通緝犯洪政軍，並資助洪男的生活開銷，以及提供手機及門號作為聯絡之用，因此偵訊後認定他有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

學甲槍擊案發生在去年11月10日上午6時許，台南地檢署接獲台南市警察局通報，於當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在臺南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路謝姓市議員競選總部鐵門亦遭掃射30槍，震驚社會。

台南地檢署襄閱主任檢察長許嘉龍表示，2022年12月6日對畏罪潛逃之孔祥志發布通緝，於12月7日拘提當時接應槍手孔祥志之共犯李姓男子，訊問後專案小組檢察官向法院聲押獲准，於12月14日再次拘提前曾遭法院交保6萬元之郭姓男子，及與共犯洪政軍共同策劃此案之楊姓男子到案，經檢察官訊問後，於12月15日向法院聲押禁見獲准。

12月16日專案小組分別前往新北市拘提於案發前提供楊姓男子槍枝之蔡姓男子到案，及前往高雄市拘提搭載楊嫌前往取槍之謝姓男子到案，2人經檢察官於12月17日亦向法院聲押禁見獲准，經過四波查緝行動共羈押5名共犯。

專案小組2022年12月底獲悉洪政軍及孔祥志逃往大陸地區，即由刑事警察局與大陸地區交協且查緝，大陸警方於2月23日通知緝獲洪嫌2人，要求派員押解帶回，刑事局即於25日下午將2名共犯押解返台，由桃園機場入境，讓2嫌順利押解回台偵辦。

