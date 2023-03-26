日水族館、動物園、遊樂園「門票大漲36.8%」！業者苦不堪言

▲日本各景點門票價格平均成長36.8%。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本信貸評級機構「帝國Databank」公布一項最新調查，由於燃料費、電費以及原物料上漲，全國的遊樂園、水族館以及動物園在短短1年內，入場門票平均上漲了36.8%。

根據《日本放送協會》報導，帝國Databank針對全日本190個遊樂園、水族館以及動物園的入園所需費用，進行價格動向調查，發現在這1年內，各景點的門票價格平均成長了36.8%。

其中共有62個景點門票上漲，另有8個景點雖然門票價格維持不變，但園內接駁巴士價格上漲。被問到漲價原因，在受訪的38間業者中，有27間表示是由於燃料費、電費上漲；有19間表示是因為飼料費用與原物料上漲。

帝國Databank則表示，水族館必須時常換水並調節水溫，以維持動物生存，而遊樂園則是因為遊樂設施耗費大量電力，因此光是燃料費與電費的成本在1年內就增加到1.5倍，更有部分業者增加至3倍，苦不堪言。

調查指出，受到疫情影響，許多景點被迫臨時休館或是限制入場遊客人數，而這些原因都會導致收入減少，在這樣的情況下，成本卻增加，因此只能靠漲價來彌補中間的差距，未來可能也會再度調漲入場費用。