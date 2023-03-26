吳釗燮：與巴拉圭邦交不會有問題　提醒中國承諾華而不實

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日親自舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，痛批宏國恣意需索，曾提出總金額高達24.5億美金（約新台幣743.21億元）援款。媒體關注下月舉行大選的友邦巴拉圭邦誼，吳說，我國與巴拉圭的關係是不會有問題的，在經貿關係方面，我國與巴拉圭的貿易不斷成長，相信巴拉圭的人民及政府都已經清楚感受到了。

▲外交部長吳釗燮宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

媒體關注，我國友邦巴拉圭將於4月舉行總統大選，在野黨候選人若當選，是否可能轉向與中國建交？吳釗燮說明，有關於中國承諾華而不實的事情，已經有很多前友邦、國內的一些好朋友都來講說，中國承諾的並沒有兌現，包括中美洲好幾個國家，但是中國可能是用不法的方式，甚至直接賄賂的方式來護住其邦交關係。

吳釗燮表示，他在立法院答詢時已經說過好幾次，我國與巴拉圭的關係是不會有問題的，前一陣子巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）訪台，當時一再重申會與台灣維持外交關係，現在執政黨候選人與我國維持非常良好的關係，至於反對黨的候選人儘管有在選舉過程中，提出要檢討外交關係的話語，可是在上上周有反對黨領袖到台灣來，當面說明那不是該黨的政策。

吳釗燮說明，希望與巴拉圭維持長久的關係，在經貿關係方面，我國與巴拉圭的貿易不斷成長，相信巴拉圭的人民及政府都已經清楚感受到了。

此外，吳釗燮也在答覆媒體提問時說，我國協助其他國家的模式，就是台灣自己會感到驕傲的「台灣模式」，是以計劃為導向，譬如在農業、工業、醫療、基礎建設等，若對該國是有益處的，就會與其進行討論，如果能夠達成結論就會具體執行；只要有裨益於國家利益、人民福祉，台灣就會盡力協助友邦國家。

吳釗燮強調，台灣不會像中國一樣，讓受援國誤認中國會提供非常大筆、不透明的援助，或者中國可以提供非常大筆的貸款，讓受援國陷入債務危機，這種作法是台灣不應該做的作法。