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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大學軍訓接軌實戰　紅藍對抗、搶灘奪旗比創意

記者魏有德／綜合報導

大陸大學生開課前按慣例會接受約一周的軍訓課程，擺脫以往枯燥乏味的基本教練、踢正步，軍訓課程也開始接軌實戰，包括貴州一所大學納入紅藍軍對抗、格鬥、射擊訓練及浙江海洋大學海上操艇演練搶灘奪旗、海上救生等項目，藉此激發青年參軍的熱情。

▲大陸軍訓課程接軌實戰。（圖／翻攝浙視頻）

▲紅藍軍對抗納入貴州一所大專院校軍訓課程。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，貴州一所大學開展實戰式軍訓，格鬥、射擊、紅藍對抗、醫療救治，現場堪比大片，讓不少網友直呼「羨慕」。無獨有偶，浙江海洋大學有關海上排雷、海上救生、搶灘登陸等實踐活動讓參訓學生直呼「過癮」。

▲大陸軍訓課程接軌實戰。（圖／翻攝浙視頻）

▲浙江海洋大學軍訓課。（圖／翻攝浙視頻，下同）

從浙江海洋大學公布的軍訓影片可以發現，參加軍訓的學生身著藍色迷彩服及救生衣，著裝完成後手持船槳登上氣墊船，憑藉團隊力量進行各種項目演練比賽。

▲大陸軍訓課程接軌實戰。（圖／翻攝浙視頻）

首先進行的項目是海上定向操舟，氣墊船要透過正確路線碰到設置在海上的障礙物才算過關，隨後還有搶灘奪旗、水上救援、水上射擊打靶和水上排雷等項目，完成後才能操槳返回岸邊。

此外，部分學校還引進雷射仿真槍等模擬訓練器材，利用輕武器模擬射擊訓練，以校內地形、地物進行實戰對抗演練。據了解，大陸對高中生和大學生進行短期軍事訓練，是根據兵役法和國防教育法等有關規定作出的安排，行之有年，同時，也是解放軍培養兵源和基礎軍官的重要觀察管道之一。

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