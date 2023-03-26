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斜槓世代你跟上了嗎？時下熱門「6個兼職工作」　多一份收入是保障

文／Workworks職場人

現實生活中很多人總是抱怨自己賺的錢不夠花，其實只要評估自己的實際狀況做出適合自己的「兼職工作計畫」，就可以在八小時之外找到合適的致富途徑，畢竟兼職不僅可以補貼日常開銷，也能從中學到很多知識、增添生活樂趣，本篇編輯將分享《投資5年，本金從4萬到1億的女人》，一起來看看時下有什麼熱門的「兼職工作」吧！

兼職賺錢工作推薦

1.兼職會計

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在經濟迅猛發展的社會，「兼職會計」已經成為時下最常見的一種賺錢方法，只要能找到三家以上小公司做兼職會計，收入可能會比專職會計的薪水更高！對於小企業來說，聘用一名專職會計成本較高，而且在工作量不是很大的情況下，很多小型企業都會聘用兼職會計來節約開支，基本上只要具備「助理會計師」資格以上的人，幾乎人人都能勝任，有些公司也能通融把帳目帶回家裡做，讓兼職者更能充分利用空閒時間。

2.兼職家教

如果本職工作是老師，然後又具有美術、音樂、舞蹈等方面的專長，非常適合在下班後尋找一份「兼職家教」的工作，作者在書籍中建議職場人們，倘若想尋找兼職家教工作，務必要充分了解自己、態度必須端正和藹，並且與學生們維持老師與無話不談朋友間的關係，這樣的教學效果將會事半功倍！

3.兼職網路小編

用別人喝咖啡的時間來賺錢！倘若職場人們平時喜歡發揮創意、擅用文字作為溝通橋樑的特點，那麼絕對不能錯過兼職「網路小編」的工作機會，網路小編不僅對時事要有高度的敏感性，同時還要有自己獨特的想法，將自己掌握的知識播給喜愛的讀者們，往往公司也會按照工作量（每月編寫、上傳文字數）作為結算報酬的依據。

4.兼職婚慶人員

「我這麼會講話又擅長交際⋯坐辦公室工作會不會大材小用」？職場人們曾經有想過身兼司儀工作嗎？作者於書中分享「婚禮顧問公司」也是個兼職工作的好選擇，畢竟婚禮時間通常會安排在假日，不太會影響到本職工作，加上「婚禮司儀」工作也承擔了策劃的責任，能同時訓練自己反應敏捷、對於突發事件的危機處理能力。

除了司儀和新秘之外，一般婚禮顧問公司還需要兼職司機、伴娘等，如果職場人們自身有車的話，也能帶車兼職，這樣報酬會更加豐厚呢！

5.兼職平面模特兒

「平面模特兒」可說是不少女生兼職的理想選擇，模特兒行業對於Model的肌膚要求、氣質要求、言行舉止標準很高，作者在書中更建議模特兒需要具備良好的職業素養，且時時刻刻保持良好的形象，不僅表現在所拍攝出來的廣告片中，更應該展現在日常生活的各個細節。

6.兼職翻譯

別浪費你的語言優勢！如果職場人們擁有外語方面的優勢，那麼非常適合找一份「口譯或是書面翻譯」的兼職工作，普遍工作內容為翻譯邀請函、處理外文傳真，倘若你的表現出色時，公司還會請你擔任整個會場的口譯，報酬更是升了一大截！

雖然兼職翻譯報酬很高，但對於兼職間者的英文水準要求也很高，為了避免工作出現不必要的麻煩，建議有意加入這個行業的人，選擇公司要小心謹慎，在開始兼職之前一定要簽訂合約，保障自身權利。

以上為「6個兼職工作」推薦，在不影響本職工作的基礎上，做一份自己喜歡的兼職工作，還能得到另一份收入，是個不錯的選擇！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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