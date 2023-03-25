慶祝兒童節　台南就服中心辦「小小一日就服員」職場初體驗

▲台南就業中心在25日補班日，舉辦「小小一日就服員」親子活動，讓員工及求職朋友帶子女一起提前慶祝兒童節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兒童節怎麼過最好玩？台南就業中心在25日補班日，舉辦「小小一日就服員」親子活動，讓員工及求職朋友帶子女一起提前慶祝兒童節。

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活動中安排小小朋友，親身體驗就服員媽媽們平日的工作，另外也安排速食餐點包裝、認識各行各業等闖闗遊戲，共吸引逾20位家長們開心的帶孩子來參與體驗活動，讓小朋友們度過一個快樂又有意義的兒童節。

活動當天設計許多趣味又具知識性的闖關活動，從帶領小小朋友體驗接待民眾開始、觀察接待台的姐姐如何接待應對，然後由小朋友協助民眾完成抽取號碼牌任務，民眾覺得甚是新鮮的向小小就服員說聲謝謝。接著透過小朋友熟悉的「波力救援小英雄」卡通人物等角色為題材，為小朋友介紹工作職務及單車維修人員工作及維修所使用工具？並透過快問快答方式，讓小朋友們認識更多的行業。

最後邀請摩斯漢堡姐姐透過講故事的方式，介紹餐點及宣導營養飲食，並教導小朋友手繪心中的漢堡及各自完成餐點包裝。因為漢堡太香了，還有小朋友受不了誘惑想吃一口，被漢堡姐姐無情的制止，小朋友只好吞下忍耐口水，甚是可愛。最後在活動結束後，台南就業中心為小朋友們頒發「一日就服員」體驗證書及獎勵品。提前為孩子們過上快樂又充實的兒童節。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，適逢兒童節即將到來，現場除為找工作的朋友提供肯塔基、摩斯漢堡等速食行業徵才活動加速媒合外，也提供員工及求職朋友的子女一個開始觀察認識各行各業的機會，好讓小朋友透過趣味的活動，對工作這個名詞留下美好的印象，家長及小朋友從今天充滿快樂的回憶中，一起探索職業。