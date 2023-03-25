「敢碰我女友」2男酒後衝突　空瓶砸頭鐮刀還擊...警衝現場壓制

▲苗栗玉清公園2名街友酒後持鐮刀發生衝突，苗栗警方警出動快打壓制、移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市玉清宮隔鄰的玉清公園昨(24日)晚上20時許，有人以鐮刀及酒瓶相互攻擊，苗栗警分局獲報派遣快打部隊到場盤查壓制，發生衝突2名男子分別受輕傷送醫，警方帶回5人、查扣鐮刀1把及空玻璃酒瓶，2名男子依殺人未遂罪移送偵辦。

苗栗警分局表示，苗栗市玉清公園24日晚上20時許，38歲覃姓街友酒後發酒瘋，出言挑釁並伸手抓傷在場巫姓女子，又與巫女的徐姓男友發生推擠，過程中覃男隨手持空玻璃酒瓶砸向徐男頭部，徐男氣憤不平從包包裡拿出鐮刀並反砍向覃男頸部、左膝各1刀，場面頓時大亂，苗栗警分局接獲報案後，派出快打警力到場進行盤查壓制。

據了解，發生衝突的2名男子是經常逗留在公園的街友，衝突的導火線疑似為覃男酒後言行失控，觸碰到徐男的女友巫女，經警方將覃、徐男送醫治療確認傷勢，覃男左膝、左小腿及右後耳遭割傷流血，徐男左額撕裂傷流血，兩人均無大礙，續將覃、徐男連同巫女及現場目擊2位男子等5人帶返所釐清案情，全案調查後將賈、徐男依殺人未遂罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局強調，任何意圖打架、更遑論持兇器滋事，均可能觸法，也呼籲，有糾紛應理性協調解決，亦勿酒後失控滋事，任何滋事行為，警方將會嚴查嚴辦，以維持社會秩序。