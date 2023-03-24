金屬管直插畫面曝！轎車自撞路旁大貨車　24歲男頭胸重傷命危

▲白色自小客車偏離車道撞上一輛停放路旁的貨車車尾，貨車上載運的金屬管插入車內，自小客車賴姓駕駛頭部、胸部受創，傷重救治中。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

台13線苗栗市南勢里路段昨(23日)下午一點左右，一輛自小客車，不明原因突然偏離車道撞擊一部停放路旁的自用大貨車。警方獲報到場後立即協助救護人員救護傷者並管制及疏導往來人車，傷者由救護車送醫治療。

警方初步調查，由24歲賴男所駕駛之自小客車沿台13線由南往北行駛，銅鑼向苗栗市區直行，行經南勢里大坪頂舊營區前，不明原因偏離車道直接撞上停放於路旁之自用大貨車，賴男駕駛的白色轎車撞擊貨車尾部，車頭凹陷變形，由於貨車載運有金屬管，金屬管由前擋風玻璃穿插入車內，造成賴男頭部、胸部受到重創，先送苗栗市大千醫院，後轉院林口長庚醫院救治中。

據了解，自小客車駕駛外出要回住家，貨車要載貨到附近一處工地，因中午工地午休，貨車先在路邊等，車斗載消防管線，並沒有超長。2車駕駛經酒精檢測均未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

苗栗警分局呼籲呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。