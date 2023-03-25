狒狒出逃最新畫面！富岡公園悠哉漫步　似往六福村方向移動中

▲狒狒最新畫面。（圖／翻攝臉書我是富岡人）



記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

狒狒脫逃記近日成為矚目焦點，也有許多桃園民眾開始追蹤關心狒狒出沒路線，今（25）日有網友在臉書社團《我是富岡人》中貼出直擊狒狒畫面！表示上午在楊梅區民有路二段附近，看見狒狒悠哉爬行，請大家小心。根據狒狒近日的動線，似有往南方向，就是往新竹關西六福村主題樂園方向移動的跡象。

據了解，狒狒在桃園地區已亂晃近兩周，身影也陸續被居民直擊，昨日牠路過台66線新屋段橋下，接著跑到新屋區埔頂國小一帶，今日上午網路上出現一段最新畫面，表示牠一路往南，現在已跑到楊梅民有路二段富岡運動公園附近，網友也驚呼「真的跑到家附近了」。

▲桃園市政府農業局昨晚出動空拍機持續搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）



為了儘快將到處流竄的狒狒帶回，桃園市農業局人員昨晚啟動3台空拍高解析度熱成像儀器，在頭洲地區搜尋，只要發現可疑移動性生物都會派員前往了解，但並無所獲。動保處長王得吉指出，若發現狒狒現蹤，會請獸醫利用空氣麻醉槍射擊狒狒臀部，大約5至10分鐘內就會昏迷，目前出動人員都配有捕犬網、麻醉槍、劑與補龍網等工具，以求最快與最安全方式搜尋狒狒。

▲在逃的東非狒狒。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）