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據聞謝長廷打退堂鼓！　游盈隆嘆「可惜」：出任大法官綽綽有餘

▲▼立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

新文化基金會有意推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，引發各界關切。台灣民意基金會董事長游盈隆24日表示，他不認為謝長廷出任大法官是不恰當的事，因為他是台灣元老級政治家，出任大法官綽綽有餘，而且絕對比現任多數大法官適任，更直言對謝長廷打退堂鼓感到十分可惜。

針對新文化基金會擬推薦謝長廷出任司法院大法官，游盈隆表示，他ㄧ方面感到意外，一方面感到有趣，心想這肯定是大新聞。果然，消息傳出後就鬧地滿城風雨，各方砲火猛烈，彷彿謝長廷犯了什麼大錯，做了什麼見不得人的事情，且眾口爍金，幾乎沒有第二種聲音。

游盈隆說，用「羊肉沒吃到卻惹了一身腥」形容謝長廷此刻狀況應該是貼切的。他不認為謝長廷出任大法官是一件不恰當的事，若以最低限度的標準來看，他的資歷完全符合司法院組織法第4條第六項：研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者。

游盈隆指出，謝長廷在台灣幾乎是家喻戶曉的人物，他是律師出身，也是美麗島事件律師團成員之一，一生從事台灣民主運動，當過市議員、立法委員、高雄市長、民進黨主席、行政院長等要職。一言以蔽之，他是台灣元老級政治家，出任大法官綽綽有餘，而且絕對比現任多數大法官適任。

游盈隆認為，批判謝長廷的人主要是基於政治因素考量，且以藍營居多，不脫政黨鬥爭的味道，而若扯到對2024選情的衝擊，基本上是想太多。事實上，憲法規定的「總統提名權」本身就是政治任命，大法官最重要職權就是釋憲，而釋憲本身就充滿政治性，偽善地主張大法官任命不可帶政治色彩，根本就是很荒唐、很外行的說法。

游盈隆表示，台灣人長久以來渴望司法改革，而此次司法院大法官的遴選就是一次機會，讓經驗豐富的政治家出任大法官，不僅能讓人民耳目一新，也會為暮氣沈沈的司法改革帶來新的希望。若從陜隘的角度，議論謝長廷擬出任司法院大法官，這是幼稚的、可笑的、目光短淺的、好鬥的、完全缺乏憲政高度的，更直言對謝長廷打退堂鼓感到十分可惜。

面對質疑聲浪，謝長廷24日回應，他已經告訴好朋友「不要再替我推薦或發言了」，雖然他在京都大學是讀法哲學，專門研究法的正義，法律實務經驗算豊富，且從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表等，不是沒有資格擔任解釋憲法的大法官，「但現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備才好。」

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