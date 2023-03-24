謝長廷被推薦任大法官　郭正亮轟：幫倒忙！會過賴清德不用選了

▲謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

記者詹宜庭／台北報導

針對新文化基金會有意推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，前民進黨立委郭正亮23日痛批，新文化基金會完全是在幫倒忙，謝長廷從政這麼久了，怎麼可能還會信任他在大法官上的獨立公正？若此推薦被通過，副總統賴清德就不用選2024總統大選了。

郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨學法律的人很多，絕對不可能輪到謝長廷，「我認為不會過啦！會過賴清德就不用選了，新文化基金會完全是在幫倒忙，這個是他自己的基金會，這個很離譜！」謝長廷從政這麼久了，怎麼可能人家還會信任他在大法官上的獨立公正？不可能，甚至他還擔任過行政院長，這太異想天開了。

郭正亮透露，美國大法官即使有立場，也是參與社會運動，對某個特殊議題長期投入，有一定的公正性，比如民權、少數民族、性別平權等，但真的沒有從政搞派系的。他認為，這個就是政權末日的後遺症，因為大法官屬於剛性任期，有任期保障，趁立法院還多數的時候，看能不能撈到的這種心態。

「最好是謝長廷自己出來否認。」郭正亮直言，國民黨立委江啟臣質詢時，特別問外交部部長吳釗燮，吳釗燮一臉苦笑不知如何回答，江啟臣則稱「我幫你回答，我知道你管不到」。郭正亮強調，這個沒有人會接受，更呼籲謝長廷大弟子內政部前部長徐國勇以及總統蔡英文出面表態。

面對質疑聲浪，謝長廷24日親自透過臉書回應，他已經告訴好朋友「不要再替我推薦或發言了」，雖然他在京都大學是讀法哲學，專門研究法的正義，法律實務經驗算豊富，且從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表等，不是沒有資格擔任解釋憲法的大法官，「但現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備才好。」