別替我推薦了！謝長廷秀3證書　親回大法官爭議：不能說沒有資格

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者許宥孺攝）

記者江采蓁／綜合報導

新文化基金會有意推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，引發部分批評聲浪。對此，謝長廷24日親自透過臉書回應，表示以自己的經驗，擔任解釋憲法的大法官「不能說沒有資格」，但他強調，自己已經告訴好朋友說不要替他推薦或發言了。

謝長廷表示，自己年輕時曾考上司法官特考第十期，但沒有去受訓，最近有朋友好意推薦他去當大法官，有人嗤之以鼻說「小法官都沒當就想當大法官！」、「等於是自己推薦自己嘛」，對此，他指出，大法官不是由法官升的，而且也可以自己推薦，不過，他昨天已經告訴好朋友說不要替他推薦或發言了，因為他要接下來要參加大倉飯店由江口克彥主辦的研討會、3月26日出版社在誠品的新書發表，還有3月27日的安倍前元首攝影展，「這樣胡爛打會模糊焦點，對不起主辦單位。」

謝長廷提到，他留學京都大學是讀法哲學，研究法的正義，法律實務經驗豊富。他表示，自己從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表等，他認為，擔任解釋憲法的大法官，「不能說沒有資格」，但現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備才好。

▲謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）