　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別替我推薦了！謝長廷秀3證書　親回大法官爭議：不能說沒有資格

▲▼駐日代表謝長廷大使出席〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式。（圖／記者許宥孺攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者許宥孺攝）

記者江采蓁／綜合報導

新文化基金會有意推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，引發部分批評聲浪。對此，謝長廷24日親自透過臉書回應，表示以自己的經驗，擔任解釋憲法的大法官「不能說沒有資格」，但他強調，自己已經告訴好朋友說不要替他推薦或發言了。

謝長廷表示，自己年輕時曾考上司法官特考第十期，但沒有去受訓，最近有朋友好意推薦他去當大法官，有人嗤之以鼻說「小法官都沒當就想當大法官！」、「等於是自己推薦自己嘛」，對此，他指出，大法官不是由法官升的，而且也可以自己推薦，不過，他昨天已經告訴好朋友說不要替他推薦或發言了，因為他要接下來要參加大倉飯店由江口克彥主辦的研討會、3月26日出版社在誠品的新書發表，還有3月27日的安倍前元首攝影展，「這樣胡爛打會模糊焦點，對不起主辦單位。」

謝長廷提到，他留學京都大學是讀法哲學，研究法的正義，法律實務經驗豊富。他表示，自己從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表等，他認為，擔任解釋憲法的大法官，「不能說沒有資格」，但現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備才好。

▲▼謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲▼謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲▼謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲謝長廷畢業證書。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
房貸利率14年首度破2%　房仲嘆：進入「新三高」時代
小S鬆口認了「超後悔刺這2刺青」：很台的人都有！
快訊／大眾運輸4月有望脫口罩！　羅一鈞：趨勢穩定
經典賽史上最成功！　台灣收視率飆漲151%「世界第一」
違規暴增10倍！　121人帶豬肉入境遭罰20萬
快訊／遭拖板車輾過　2女傷重雙亡
六福村出動「1巴士員工」數狒狒！　縣府限1周內完成
正妹劈2男交往！　23歲男狠砍45歲大叔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷被推薦任大法官　郭正亮轟：幫倒忙！會過賴清德不用選了

金流破5百億！移工地下匯兌淪洗錢工具　業者作案「SOP」曝光

共艦逼近恆春外海24浬鄰接區　海軍成功級巡防艦「田單號」驅離

郭貞慧推「畜牧三支箭」搶救國內畜牧業　籲中央跨部會整合

別替我推薦了！謝長廷秀3證書　親回大法官爭議：不能說沒有資格

黨員投票太吃力！藍立委初選　徐巧芯、徐弘庭喊話全民調

不甩賴清德誠信條款　王世堅：想捍衛初選傳統「才把自己送火線」

曝侯友宜出手協調過程　洪孟楷：他把反黑金當作從政核心價值

快訊／6千來了！普發現金預算案三讀通過　4月6日開始發放

力挺費鴻泰入閣　徐巧芯：我在國會、費委員在內閣是傳承典範

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

謝長廷被推薦任大法官　郭正亮轟：幫倒忙！會過賴清德不用選了

金流破5百億！移工地下匯兌淪洗錢工具　業者作案「SOP」曝光

共艦逼近恆春外海24浬鄰接區　海軍成功級巡防艦「田單號」驅離

郭貞慧推「畜牧三支箭」搶救國內畜牧業　籲中央跨部會整合

別替我推薦了！謝長廷秀3證書　親回大法官爭議：不能說沒有資格

黨員投票太吃力！藍立委初選　徐巧芯、徐弘庭喊話全民調

不甩賴清德誠信條款　王世堅：想捍衛初選傳統「才把自己送火線」

曝侯友宜出手協調過程　洪孟楷：他把反黑金當作從政核心價值

快訊／6千來了！普發現金預算案三讀通過　4月6日開始發放

力挺費鴻泰入閣　徐巧芯：我在國會、費委員在內閣是傳承典範

采子甜蜜「認愛新男友」：很好的關係　男方身份曝光了

謝長廷被推薦任大法官　郭正亮轟：幫倒忙！會過賴清德不用選了

中國男足「假球案」風暴擴大　又有2足協官員被查

缺蛋、Blackpink黃牛票議題有關聯？　陳冲：皆牽涉市場法則運用

橘貓大叔魂「側躺抱枕」沙發上看電視　爸傻眼：我到底養了啥

光靠「久坐」爽賺10萬？！首屆「久坐Style大賽」冠軍獎金在線等

車主派出所洽公自小客突起火...烈焰沖天狂冒黑煙　警員衝出滅火

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

《狼人殺》女神紀卜心不藏了！　大秀「養眼線條」辣翻網

抓起6歲兒要往樓下丟！桃園父56秒失控畫面曝　社會局緊急查處

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／6千來了！普發現金預算案三讀通過　4月6日開始發放

侯友宜稱定位重於職位　她驚喊一刀亡

余天證實不選了！

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

央行「連5升」民眾叫苦　勞工紓困、就學、青年創業貸款不受影響

最新民調！侯友宜、郭台銘參戰2024　支持度都輸賴、柯

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

徐巧芯被踢出7個群組　費鴻泰：我自創的群

侯友宜民調下跌　郭正亮曝「這兩動作」挽回

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

獨／陸軍航特部連2名中士未依規定站哨　「部長信箱」成獲爆料管道

大安區立委搶破頭！　苗博雅提「非藍大聯盟」翻轉深藍選區

侯友宜要選了？郭正亮斷言：靠2招擁抱支持者

快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

更多熱門

相關新聞

提名大法官　憲法法庭不是資源回收處

提名大法官　憲法法庭不是資源回收處

憲法法庭的十五名大法官中，有四名大法官的八年任期即將屆期，司法院大法官提名審薦小組接受各界推薦和自薦到本月廿九日為止，提名人選浮上檯面，其中包括新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院憲法法庭大法官。這個推薦一出來，司法界一片驚嚇。

影／江啟臣稱代外長譴責謝長廷不負責任　吳釗燮聽到後笑了

影／江啟臣稱代外長譴責謝長廷不負責任　吳釗燮聽到後笑了

謝長廷被推薦任大法官　她籲「懸崖勒馬」：別讓司法改革變笑話

謝長廷被推薦任大法官　她籲「懸崖勒馬」：別讓司法改革變笑話

謝長廷返台任大法官？　國民黨轟：民進黨「整碗捧去」

謝長廷返台任大法官？　國民黨轟：民進黨「整碗捧去」

謝長廷被推薦任大法官如陳菊2.0？　他憶當年阻止到「頭破血流」

謝長廷被推薦任大法官如陳菊2.0？　他憶當年阻止到「頭破血流」

關鍵字：

大法官謝長廷

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

響尾蛇林家正開季自請離隊

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面