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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前幕僚推薦謝長廷任大法官　綠委：相信總統府會做最好提名

▲▼駐日代表謝長廷大使出席〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式。（圖／記者許宥孺攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者許宥孺攝）

記者杜冠霖／台北報導

今年9月底將有4位大法官任期屆滿，傳出新文化基金會準備推薦曾任律師的駐日代表謝長廷出任。對此，立院民進黨團幹事長鄭運鵬24日表示，總統府有小組評鑑的審查機制，並提名給立院審查，不方便評價個別候選人，但相信會做最好的提名。立委羅致政也回應，大法官提名權在總統，尊重總統權限，她會有全盤考量，而且這也要經過立法院同意。

民進黨立委林靜儀表示，有政治人物背景或曾經擔任重要政治職務的專家，若要擔任必須中立身份的職務時，通常會退出自己的政黨、排除黨籍，包含現在中選會主委李進勇都是如此，至於候選人是誰或是由誰擔任大法官，自己目前沒有聽說相關討論。

民進黨立委趙天麟指出，不久前去日本訪問也見過他，但他沒有提起這件事情，謝長廷的學養跟經歷當然符合提名資格，但他個人沒有提起，且這是總統職權，因此自己沒有評論。

鄭運鵬表示，現在正值各界推薦階段，符合資格自然有權利被推薦，總統府有小組評鑑的審查機制，都會審慎評估，並提名給立院審查，不方便評價個別候選人，但相信會做最好的提名。

民進黨立委王美惠則指出，不覺得司法不公正，什麼位置都要盡力去做，如果提名他相信非常適任。立委羅致政則回應，大法官提名權在總統，尊重總統權限，她會有全盤考量，而且這也要經過立法院同意。

對於相關議題，謝長廷則表示，自己年輕時曾考上司法官特考第十期，但沒有去受訓，最近有朋友好意推薦他去當大法官，有人嗤之以鼻說「小法官都沒當就想當大法官！」、「等於是自己推薦自己嘛」。

謝長廷指出，大法官不是由法官升的，而且也可以自己推薦，不過，他昨天已經告訴好朋友說不要替他推薦或發言了，因為他要接下來要參加大倉飯店由江口克彥主辦的研討會、3月26日出版社在誠品的新書發表，還有3月27日的安倍前元首攝影展，「這樣胡爛打會模糊焦點，對不起主辦單位。」

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