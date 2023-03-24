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社會 社會焦點 保障人權

相親39次都失敗！北市男參加婚友社沒脫單　怒討8.1萬結局出爐

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲北市男子為想終結單身因而加入婚友社，豈料卻未媒合到適合對象，因此提告請求婚友社退還會費及相親時場地費。（圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

歌手陳小春《神啊救救我》膾炙人口歌曲，唱出了單身狗無奈心情！北市男子阿強（化名）為了想終結單身，參加美好關係生活諮詢公司所舉辦的聯誼活動，在服務紅娘慫恿下購買會員，阿強欣喜若狂陸續與3、40名女子相親後，都已失敗告終，因此他憤而提告，認婚友社應返還會員費7萬元及相親場地1萬1700元，日前判決出爐。

阿強主張從2019年間參加過一次該公司舉辦的聯誼活動，經業務紅娘慫恿購買會員，同年10月24日加入會員，前後支出會員費各3萬5000元，且在會籍內擁無期間限制、不限次數，進行自己所列出對象條件進行相親，豈料，該公司卻不斷媒合與他條件悖離的要求。

他向服務紅娘反應後，對方反應卻是鼓吹加價提高排約女性會員素質水準，期間不斷相親共39次，聯誼公司始終未媒合適合對象，因此阿強認為該公司違反公平交易法第25條規定，再者，該公司均知他與約會對象紀錄，不可能剛好每次都這樣，因此請求返還會員費7萬元外，尚須退還39次相親場地費（每次300元）共1萬1700元，聯誼公司應給付8萬1700元。

聯誼公司抗辯說，阿強加入被告會員後，有安排3、40個對象讓他認識，紅娘是安排阿強與對象認識，僅是媒介平台，每次約會地點都是在同一地方，每次會面時間是1小時，且安排30幾位對象，每人也需3000元服務費，已經超出7萬元。

法官聽完雙方說法後，認為阿強主張聯誼社未媒合符合他要求條件女性，因此解除契約請求返還會員費7萬元及39次場地費1萬1700元，然而約會交往對象是否適合，涉及約會對象彼此間主觀喜好與意願，婚友社依約安排約會對象，也有可能因不合阿強意願或是其他原因無法繼續交往，因此難認婚友社有債務不履行情事，況且婚友社確實有為阿強安排約會次數達39次。

因此，法官難認婚友社有不履約情事，至於阿強雖質疑婚友社均知阿強與約會對象的紀錄，不可能剛好每次都這樣，認婚友社安排假對象虛應契約履行，有詐欺情事，但阿強未舉證，因此難認是詐欺，故駁回請求，訴訟費用1000元由阿強負擔。

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