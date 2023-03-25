一周內灌2波春雨！專家曝有望持續至4／14　「4月中後恐乾渴1個月」

▲今起一周內將迎2波春雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧 ／台北報導

春雨今(25日)起報到，未來一周內將迎2波春雨，其中明天、下周一(26日~27日)全台有雨，氣象專家賈新興指出，春雨條件有望持續到4月14日前後，中南部可望解渴，不過4月14日過後到5月20日不利降雨環境，仍要節約用水。

氣象專家賈新興表示，未來一周將有2波春雨，明天(26日)到下周一(27日)將迎第一波春雨，第二波春雨將在下周四、下周五(30日~31日)出現，未來10天風雨較明顯地區為台中以北和宜蘭，一般來說，春雨都落在北部，冷空氣要強一點才能把春雨壓到南邊，南部雨水才會比較明顯，雖然看起來兩波春雨條件沒有很好，但仍有水氣，中南部都會下雨，不過雨量不會太大。

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賈新興指出，今天(25日)中午開始，中部水氣移入，彰化以北雨勢較大，明天天氣也是一樣，全台都會降雨，彰化以北雨較大，也會有春雷和較強的風；下周一(27日)全台都下雨，下周二、下周三(28日~29日)中南部地區雨稍歇，中午過後有西北雨，下周四(30日)水氣再移入，彰化以北、東部都有雨。

▲未來一周內將有2波春雨。（圖／賈新興）

針對未來10天天氣趨勢，賈新興分析，明天(26日)到下周一(27日)華南雲系水氣移入，全台有雨，台中以北有陣雨或雷雨，有些地方雨較大，且將出現春雷；下周二、下周三(28日~29日)中南部雨將停下來，其他地區仍有雨，下周三(29日)中午過後，南投以北有西北雨；下周四、下周五(30日~31日)，彰化以北、高屏、宜花東有雨，下周四深夜彰化以北局部地區雨勢較大，要留意打雷和強陣風。

至於清明連假天氣，賈新興表示，4月1日過後，將有西北雨，嘉義以北、宜花東有西北雨，4月2日山區有西北雨，4月3日午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，春雨條件有望持續到4月14日前後，將繼續觀察，希望雨可以繼續下，讓中南部解渴，4月14日過後到5月20日不利降雨環境，平常仍要節約用水。