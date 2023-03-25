　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

▲▼美國總統拜登（Joe Biden，左）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau，右）。（圖／路透社）

▲美國總統拜登（Joe Biden，左）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau，右）。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

美國總統拜登與加拿大總理杜魯道今天發表聯合聲明指出，美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸議題。

拜登（Joe Biden）昨晚搭機前往加拿大首都渥太華（Ottawa）訪問，今天上午與杜魯道（Justin Trudeau）舉行雙邊會談，會後並發表聯合聲明。

聲明指出，美加持久的夥伴關係基於對共享安全、共享繁榮與共享民主價值觀的共同承諾，包括因應氣候變遷的重要性以及對人權與法治的長久尊重。

在加強全球同盟部分，拜登與杜魯道透過聲明譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵，並誓言將持續讓俄羅斯付出經濟代價，並在需要時持續堅定不移地支持烏克蘭。

聲明指出，美加認為中華人民共和國對國際秩序構成嚴峻的長期挑戰，包括經濟脅迫、非市場政策與實踐，以及侵犯人權等破壞性行為。雖然在氣候變遷等具共同利益與中國合作，但仍致力於確保在公平的競爭環境中與中國有效競爭的能力。加拿大與美國也將持續合作，打擊外國對美加社會的干預，以展現雙方共享的民主價值觀。

談及台灣時，拜登與杜魯道在聲明中強調，美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸議題。

聲明也重申對「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）的承諾，對於10日首次舉行的美加印太戰略對話（U.S.-Canada Indo-Pacific Strategic Dialogue）表示歡迎，也將共同合作促進自由、開放、繁榮、安全與有韌性的印太區域。

美加也將強化關鍵礦產與半導體供應鏈韌性，朝向建立可靠和可持續性關鍵礦產供應鏈邁進，因為這對美加經濟與國家安全至關重要。兩國也將增加投資以促進安全與有韌性的半導體供應鏈，為兩國創造就業機會。

兩人並談到促進潔淨能源與創造就業，包括在秋天前提出法規以減少溫室氣體排放，並與其他主要能源進口國與出口國合作，制定國際統一標準，美加也成立為期1年的能源轉型工作小組，以加快在關鍵潔淨能源機會與供應鏈方面的合作。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點、台積電ADR跌1.86%

電影「盧安達飯店」英雄原型獲減刑將出獄　全球人權團體關注

法國禁公務員「使用TikTok」等娛樂程式　避免資料外洩風險

TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

烏克蘭疾呼速供武器　北京想當和事佬親俄立場受質疑

幣安大當機現貨交易一度「全面暫停」　比特幣下跌2%

新加坡航空「貨機機艙起火」急降香港國際機場　消防隊待命

川普被捕、普丁繫獄？　AI生成圖像恐助長假新聞氾濫

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

最新影像曝！狒狒路邊竄出速度快到模糊　下午新屋埔頂國小現蹤

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點、台積電ADR跌1.86%

電影「盧安達飯店」英雄原型獲減刑將出獄　全球人權團體關注

法國禁公務員「使用TikTok」等娛樂程式　避免資料外洩風險

TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

烏克蘭疾呼速供武器　北京想當和事佬親俄立場受質疑

幣安大當機現貨交易一度「全面暫停」　比特幣下跌2%

新加坡航空「貨機機艙起火」急降香港國際機場　消防隊待命

川普被捕、普丁繫獄？　AI生成圖像恐助長假新聞氾濫

費、徐登記大戰現場還原！麵攤老闆參選引爆　幫領表的他揭真相

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

70歲楊烈深夜求集氣！　悲吐二哥住進安寧病房「我很慌亂」求安然度過

中廣蓋洛普揭蔡英文施政滿意度　趙少康見1對比直呼想不通

補班日變天！北台濕涼15℃　雨區擴全台擬「春雷乍響」

2023母親節必買「加大版」保養！SK-II青春露、小燈泡　嬌蘭雙導精華買1送9

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

達人爆料：三星將推出「三摺疊螢幕」旗艦機　預計年底前發布

批莫蘭特禁賽8場懲罰太輕　前NBA榜眼：應該禁一整季

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點、台積電ADR跌1.86%

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

新加坡航空貨艙起火急降香港國際機場

TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

盧安達飯店英雄原型獲減刑將出獄

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

烏疾呼速供武器　北京想親俄和事佬立場受質疑

幣安大當機現貨交易一度暫停　比特幣下跌2%

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

拜登下令空襲反擊　殺死8親伊朗份子

保護資安 法國禁公務員使用TikTok等娛樂程式

認了討600億　宏國副外長：台灣已讀不回

19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

機長飛一半倒下　乘客神救援

近親相戀生出小孩　表兄妹修成正果

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

研發幸福嘉義米博士吳永培巡田猝逝

她住鬼飯店「睡一半詭異現象」嚇爆網

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面