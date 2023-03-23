台電台南區處首季移除電桿破百鳥窩　保電兼顧生態代養雛鳥後野放

▲台電台南區處積極採取各種措施，預防鳥類築巢損害電力設備和中斷供電，加強巡視郊區及近海服務區域，截至3月已拆除共178個鳥巢，數量可觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值春天，迎來鳥類築巢繁殖高峰期，台電台南區處積極採取各種措施，預防鳥類築巢損害電力設備和停電，為確保民眾用電安全和穩定，加上鳥類在供電設備上棲息或築巢而導致供電中斷事件頻傳，為改善鳥類碰觸線路導致停電，台電台南區處加強巡視郊區及近海服務區域，截至3月已拆除共178個鳥巢，數量可觀。

為了確保供電穩定，台電必須維持線路淨空，而築在電線桿開關平台上的鳥巢若有鐵絲或金屬線，就可能引起導電造成設備故障。所以台電人員必須超前部署，在鳥類趁天氣回暖開始築巢之際就加強巡視，一發現有鳥窩成型就趕快移除。

台南區處黃明舜處長表示，台電人員清除鳥巢前會先確認巢內是否有鳥蛋或雛鳥，確認巢內淨空才逕行拆除，若發現鳥巢內有鳥蛋或雛鳥，則人員將移動鳥巢至安全位置或代為照顧雛鳥後野放；台南區處說明，曾將掉落巢外的斑鳩幼鳥帶回照顧，由輪值人員協助餵養，待其長大後野放回歸自然，台電相當重視生態保育。

為了確保工安，台電人員會評估現場環境實施安全措施，採取暫時斷電或掩蔽方式才進行清除作業，清除鳥巢後，會在原桿上加裝驅鳥器和防鳥踏刺等工具避免鳥類再次築巢或棲息，以保障設備的正常運作。

此外，台南區處同時加強線路的防護措施。例如線路加裝卡扣式防護線管阻絕外物碰觸，提升絕緣強度，以保障線路的穩定運作。台南區處黃明舜處長表示，台電一直在積極採取各種措施，防止鳥獸對電力設備造成損壞和供電中斷，未來將繼續加強對供電設備和線路的檢查和維護，不僅針對有鳥類築巢的足跡建檔，並增加巡視的頻率，不斷改進防鳥措施，以維護用戶的用電權益， 也保護鳥類生態安全。