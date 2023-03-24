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宏都拉斯「討600億援助」怨台灣消極回應　外交部駁：絕無「已讀不回」

▲▼ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

宏都拉斯傳出向台灣索求鉅款，宏國副外交部長近日接受當地媒體訪問，親口證實曾要求台灣提供20億美元（約新台幣606億元）蓋醫院、投資工廠，「但沒有得到積極回應」。對此，外交部強調，絕無「已讀不回」的情形，反而宏國政府對於我國提出的協助方案，卻始終沒有回應。

外交部表示，我國政府正面看待宏都拉斯外交部次長Antonio García終於自承宏國政府曾一再向我方洽索鉅額援助的事實。外交部再次強調，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在援外能力範圍內協助宏國推動建設發展。

針對宏國政府的財政困境，除了我國駐宏都拉斯大使張俊菲曾銜命多次與宏國外交部磋商外，外交部次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明我方回應方案，外交部也數度約見宏國駐台大使布羅德當面說明，請布羅德大使務必向宏國外交部忠實轉達我方對案與協助的誠意。

外交部強調，我國始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」的情形，反而宏國政府對於我國提出的協助方案，卻始終沒有回應。

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