　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾喊「台灣前途自己決定」　他盼馬英九勿忘初衷：要讓中國人聽到

▲▼馬英九2008總統選戰文宣。（圖／莊競程辦公室提供）

▲馬英九2008年總統選戰文宣。（圖／莊競程辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九3月27日將率團到中國大陸祭祖及學術交流，時間點適逢總統蔡英文訪問中美洲友邦、過境美國的行程，引發外界質疑動機。對此，民進黨立委莊競程24日秀出馬英九首次參選總統時文宣，莊表示，馬英九振臂高呼「台灣的前途必須由台灣人決定！」感動人心，「希望馬前總統一定要找機會重現經典， 讓14億中國人聽到您的內心話。」

莊競程表示，2008年馬英九第一次參選中華民國總統，面對中國「反分裂法」的態度是如此堅決強硬，當時這張選舉海報登遍各大報紙，馬前總統振臂高呼「台灣的前途必須由台灣人決定！」的畫面感動人心，至今依舊印象深刻。

莊競程指出，聽聞馬前總統即將啟程赴中國「祭祖」，特別把當年這個珍貴畫面找出來提醒，當踏上朝思暮想的「故土」之後，一定要找機會重現經典， 讓14億中國人聽到您的內心話，無須再隱藏。

莊競程直言，也許馬前總統早就鋪好這個梗，準備殺個中國措手不及，那就要先為破梗一事抱歉。但更擔心馬前總統錯過這個機會，就太令人遺憾了。莊強調，凡走過必留下痕跡，慎終追遠的馬前總統千萬不要忘記曾經說過「台灣前途由台灣人決定」！

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
6000元登記飆破300萬！最新人數曝　5關鍵恐入帳失敗
AV女優拍片「突大量血崩」！　進醫院才知懷孕了...驚人真相
他從台灣買24支仿真槍！　法庭吼： 用我買的槍打死我
「阿湯哥女兒」要上大學了！　10年沒見爸：關係像陌生人
6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期
高中生遭霸凌逼死！教育局回應了
林俊傑演唱會遭暴雷！　超大咖天后突發文官宣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾喊「台灣前途自己決定」　他盼馬英九勿忘初衷：要讓中國人聽到

快訊／費鴻泰還原時間序！暗指「徐巧芯的人」先登記　徐：我不認識

邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

幕後／侯友宜協調立委遭疑「上班有請假嗎？」　密會真原因曝光

黃國書不選！民進黨台中第六選區立委初選激烈　2型男議員對決

林為洲宣布爭取竹縣第一選區立委連任　喊話徐欣瑩：希望是君子之爭

前幕僚推薦謝長廷任大法官　綠委：相信總統府會做最好提名

民進黨立委初選登記今截止　全台15選區「黨內互打」一次看

馬文君登記參選南投第1選區立委選舉　挑戰國會5連霸紀錄

藍立委初選第一階段截止！　19選區28人完成登記

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

醞釀情緒大聲唱「當你」　3人被嚇到抖超大力XD

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

曾喊「台灣前途自己決定」　他盼馬英九勿忘初衷：要讓中國人聽到

快訊／費鴻泰還原時間序！暗指「徐巧芯的人」先登記　徐：我不認識

邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

幕後／侯友宜協調立委遭疑「上班有請假嗎？」　密會真原因曝光

黃國書不選！民進黨台中第六選區立委初選激烈　2型男議員對決

林為洲宣布爭取竹縣第一選區立委連任　喊話徐欣瑩：希望是君子之爭

前幕僚推薦謝長廷任大法官　綠委：相信總統府會做最好提名

民進黨立委初選登記今截止　全台15選區「黨內互打」一次看

馬文君登記參選南投第1選區立委選舉　挑戰國會5連霸紀錄

藍立委初選第一階段截止！　19選區28人完成登記

瑤瑤IG洩「飛韓前男友家看狗」　1個月前被抓包情侶裝約會

被收編卻不肯走！浪浪堅持領收養人到小窩　真相曝光惹哭眾人

56歲玉女方季惟至今母胎單身！　爆「沒和男生親過嘴」：不會遺憾

女租客慘遭83歲房東「多次襲胸猥褻」！警不逮捕：他年紀太大

6000元登記飆破300萬！最新人數曝　5關鍵恐入帳失敗

逼不得已要熬夜？醫揭超實用「防過勞11招」：咖啡別太晚喝

「兩版本楊過」睽違25年世紀合體！　李銘順爆和任賢齊：當年是競爭者

李多海同框未婚夫放閃！　SE7EN直球告白：她是我媳婦…畫面甜爆

統一獅菜鳥尹柏淮、林詔恩球速吸睛　開季一軍？餅總有考量

乳房檢查一半醫生突開門！妹子裸上身「正對走廊」被看光

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

快訊／6千來了！普發現金預算案三讀通過　4月6日開始發放

侯友宜稱定位重於職位　她驚喊一刀亡

余天證實不選了！

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

央行「連5升」民眾叫苦　勞工紓困、就學、青年創業貸款不受影響

台大醫教授涉下藥性侵　3被害人同手法受害控「台大縱容」

最新民調！侯友宜、郭台銘參戰2024　支持度都輸賴、柯

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

民進黨立委初選登記今截止　全台15選區「黨內互打」一次看

獨／陸軍航特部連2名中士未依規定站哨　「部長信箱」成獲爆料管道

徐巧芯被踢出7個群組　費鴻泰：我自創的群

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

侯友宜民調下跌　郭正亮曝「這兩動作」挽回

大安區立委搶破頭！　苗博雅提「非藍大聯盟」翻轉深藍選區

更多熱門

相關新聞

邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

陸委會主委邱太三24日接受媒體人黃光芹專訪，對於前總統馬英九訪中，邱太三指出，好幾年前就知道馬英九想要再辦「馬習二會」，此次出訪時間點安排、能見到誰，都不是由馬來主導，是由老共決定，馬去南京、武漢等地如果都是見到省委書記，對馬前總統來說是有點層級不對等，「相信會見到不期而遇的人。」

馬英九大陸祭祖「向世界傳遞和平訊息」　陳以信：值得國人支持

馬英九大陸祭祖「向世界傳遞和平訊息」　陳以信：值得國人支持

柯文哲籲別貼馬英九標籤　羅智強讚「公道」：綠營想讓兩岸不安寧

柯文哲籲別貼馬英九標籤　羅智強讚「公道」：綠營想讓兩岸不安寧

2028台美建交？　游錫堃點關鍵：可能性越來越高

2028台美建交？　游錫堃點關鍵：可能性越來越高

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

關鍵字：

馬英九台海局勢莊競程

讀者迴響

熱門新聞

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

響尾蛇林家正開季自請離隊

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

采子甜蜜「認愛新男友」身份曝光了

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

AV女優拍片「突大量血崩」！　

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面