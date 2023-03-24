曾喊「台灣前途自己決定」　他盼馬英九勿忘初衷：要讓中國人聽到

▲馬英九2008年總統選戰文宣。（圖／莊競程辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九3月27日將率團到中國大陸祭祖及學術交流，時間點適逢總統蔡英文訪問中美洲友邦、過境美國的行程，引發外界質疑動機。對此，民進黨立委莊競程24日秀出馬英九首次參選總統時文宣，莊表示，馬英九振臂高呼「台灣的前途必須由台灣人決定！」感動人心，「希望馬前總統一定要找機會重現經典， 讓14億中國人聽到您的內心話。」

莊競程表示，2008年馬英九第一次參選中華民國總統，面對中國「反分裂法」的態度是如此堅決強硬，當時這張選舉海報登遍各大報紙，馬前總統振臂高呼「台灣的前途必須由台灣人決定！」的畫面感動人心，至今依舊印象深刻。

莊競程指出，聽聞馬前總統即將啟程赴中國「祭祖」，特別把當年這個珍貴畫面找出來提醒，當踏上朝思暮想的「故土」之後，一定要找機會重現經典， 讓14億中國人聽到您的內心話，無須再隱藏。

莊競程直言，也許馬前總統早就鋪好這個梗，準備殺個中國措手不及，那就要先為破梗一事抱歉。但更擔心馬前總統錯過這個機會，就太令人遺憾了。莊強調，凡走過必留下痕跡，慎終追遠的馬前總統千萬不要忘記曾經說過「台灣前途由台灣人決定」！