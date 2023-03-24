柯文哲籲別貼馬英九標籤　羅智強讚「公道」：綠營想讓兩岸不安寧

▲羅智強大讚柯文哲聲援馬英九十分公道。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九預計3月27日赴中國大陸祭祖，引發部分綠營人士質疑、批評聲浪，民眾黨主席柯文哲則表示，「法律基本原則是無罪推定，馬英九什麼都還沒做，怎麼會先將對方貼標籤？」對此，國民黨前台北市議員羅智強24日就在臉書指出，柯文哲的「公道」更凸顯民進黨「逢馬必反」、反中仇中的本性。

針對馬英九訪陸，柯文哲認為，平常心看待就好，且提到法律基本原則是「無罪推定」，馬英九什麼都還沒做，怎麼會先將對方貼標籤？他也強調，自己的態度是依法行政，法律行就行，不行就不行，如果馬英九沒犯法就算了，「真的有問題再來罵，也還來得及，這是我的態度。」

對此，羅智強指出，馬英九下週將赴中國大陸祭祖並推動兩岸青年交流，民進黨馬上扣紅帽子，批評馬英九「擁抱綏靖主義」、「配合中國統戰」、「成為中共促統棋子」。針對馬英九遭抹紅，他認為，柯文哲說了公道話，舉了「無罪推定原則」表示，馬英九什麼事都還沒有做，就罵馬英九被收買統戰，何必這樣？

羅智強表示，柯文哲的公道，更凸顯民進黨「逢馬必反」、反中仇中的本性。他提到，從馬英九選總統、當總統到卸任總統，民進黨十幾年來毫無長進，都是「賣台」那一套，他批評，不僅自證無健全心智及能力處理兩岸關係，更證明副總統賴清德的「和平保台」只是騙選票口號，「兩岸不得安寧，才是民進黨真正想要。」