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馬英九大陸祭祖「向世界傳遞和平訊息」　陳以信：值得國人支持

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統馬英九27日將率團到中國大陸祭祖，國民黨立委陳以信今（24日）表示，馬英九前往大陸進行民間交流，其實是向全世界傳遞重要的和平訊息，顯示出兩岸只要還有人性在，兩岸和平就還有希望在，是一趟和平之旅，值得全體國人支持。

馬英九3月27日至4月7日到中國大陸祭祖行程，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日指出，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市；此外馬英九也將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國大陸學生進行交流。

對此，陳以信24日表示，在台海情勢日趨緊張兩岸幾乎劍拔弩張情形下，馬英九前往大陸進行民間交流，其實是向全世界傳遞重要的和平訊息，顯示出兩岸只要還有人性在，兩岸和平就還有希望在；其實清明祭祖是人情之常，民進黨籍駐日代表謝長廷不也曾前往大陸福建祭祖？尤其行政院長陳建仁不是才說過期待兩岸關係健康有序地交流？

陳以信說，馬英九以個人身份赴陸祭祖，並帶台灣青年學生前往交流，也未代表官方、未安排與大陸國家主席習近平會面，這不叫健康交流什麼才叫健康交流？而且此行符合《國家機密保護法》第26條規定，並依《兩岸人民關係條例》第9條提出申報，這不叫有序交流什麼才叫有序交流？既然此行完全符合政府「健康有序」要求，請問民進黨為何還要酸言酸語批評一大堆？

陳以信表示，馬英九的行程安排是從過年前就開始進行，那時根本不知道總統蔡英文何時要訪美，兩者都選擇連假期間出訪只是剛好而已，不需要有什麼陰謀論；不過就在蔡訪美時，馬正好訪陸，不就是凸顯台灣需要對美關係與兩岸關係相互平衡嗎？馬蔡兩人同時間傳遞給全世界台灣「親美和中」的清楚訊號，這對兩岸和平台灣安全不是很好的事情嗎？

陳以信表示，換言之馬英九這趟訪問大陸，是祭祖之行人性之旅，更是交流之行、和平之旅，值得全體國人支持。

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