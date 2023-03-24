明迎春雨「全台整片綠」　周末雨勢最猛烈！一圖看懂逐日降雨熱區

▲未來四天雨區模擬。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明日起開始受到東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉為濕涼，尤其明晚到周日雨勢最明顯，台南以北、東半部、南部山區都有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部降雨。

氣象局預報員廖經翔表示，明日北部、宜蘭轉涼，中部以北、東半部、南部山區都轉為局部短暫陣雨或雷雨，降雨強度也會提高，不像之前東北季風增強時只有飄雨，可能會有短時強降雨，其他地區多雲。

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▲周日各地雨勢最明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

周日、一全台有雨，周日雨勢最明顯，台南以北、東半部、南部山區都有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部降雨，中部以北最有機會出現陣雨或雷雨。周二冷空氣減弱、氣溫回升，水氣也減少，天氣趨穩。

溫度方面，北部明日19到25度，周日、一約16到20度，周二回溫至15到24度，周三則是18到25度；中部明日19到29度，周日有雨雲多再降溫至17到25度；南部明日21到31度，周日20到30度。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，「雖然這波雨勢不會特別猛烈、一次灌到飽，但積少成多，能補多少算多少，真正要解渴還是要等到梅雨季、颱風季了，好好祈禱把握這一波帶來一點貢獻不然4月中、下旬偏乾訊號很明顯」。